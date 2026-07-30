Верховный суд отменил «автоматические» штрафы с ручных камер

ВС РФ признал незаконными штрафы за парковку, выписанные с помощью планшетов

Верховный суд России поставил точку в споре о том, можно ли наказывать водителей за неправильную парковку на основании съемки с ручного устройства. Инстанция признала неправомерным использование планшетов для фиксации нарушений парковки – решение опубликовано 29 июля.

Все началось с почтового уведомления, которое получил житель Саратовской области. Сотрудник регионального навигационно-информационного центра заснял его машину под запрещающим знаком на планшет «Паркнет-М», после чего Госавтоинспекция выписала штраф. Что интересно, протокол не составляли – просто прислали постановление.

Водитель решил бороться. Его главный довод заключался в том, что запись с планшета к автоматической фотовидеофиксации не имеет никакого отношения. Однако местные суды с этим не согласились. Формально у устройства имелся сертификат, подтверждающий статус средства фиксации, и чиновники посчитали это достаточным.

Верховный суд напомнил о куда более важных нюансах. Ссылаясь на разъяснения пленума 2019 года, судьи подчеркнули: камера обязана работать полностью самостоятельно, без участия человека, к тому же быть смонтированной стационарно – на опоре, столбе или в салоне авто. С планшетом совсем другая история. Инспектор сам наводит объектив, выбирает машину и нажимает на запись – ни о каком автоматизме тут речи идти не может. А раз так, то и штраф обязан выписываться с оформлением протокола и вручаться лично в руки.

Постановление в итоге отменили.

Между тем отменить подобные штрафы удается далеко не всем, хотя жалоб с 2019 года накопилось предостаточно. В ассоциации ОКО, объединяющей производителей и операторов систем фиксации, уверены в своей правоте. Там настаивают на законности планшетов: софт, дескать, сам передает все необходимые данные, а стоит такая техника заметно дешевле стационарных камер.

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