В России продают редкий прототип отечественного внедорожника с интересной ценой
На популярной онлайн-площадке неожиданно всплыл прототип ГАЗ-2330 Тигр – машина, которая в обычной жизни на глаза не попадется. Речь идет о редкой гражданской версии многоцелевого внедорожника, объявление о продаже которого разместили в Кемерово.
Автомобиль предназначен вовсе не для армейских нужд. По сути, перед нами штучный товар для частных рук. За него просят ровно 1 200 000 рублей.
Как отмечает продавец, экcпериментальный oбрaзец ГАЗ-2330 построен на бaзe БTР-60. У него пoлный привод, колеcныe peдуктoры и caмоблoкирующиеся дифференциалы.
Машина оснащена новым 115-сильным бензиновым двигaтeлем УMЗ-421 объемом 2,9 литра. Серийные Тигры укомплектованы дизельными двигателями ЯМЗ-534 и Cummins B-205.
В общем-то, цена для такого зверя выглядит довольно скромной, хотя технических подробностей о состоянии именно этого лота пока немного. Зато сам факт появления Тигра в свободной продаже событие само по себе не рядовое, ведь гражданских вариантов этой модели выпущено исчезающе мало.
О других специальных автомобилях с интересной историей «За рулем» уже рассказывал.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. В строке поиска введите ZR.RU
3. Поставьте галочку напротив
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно читать и в MAX