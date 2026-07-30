ГАИ прояснила ситуацию с наличием у водителей бланков европротокола

Госавтоинспекция опровергла слухи о проверке бумажных европротоколов с 1 августа

Новость о том, что инспекторы с первого дня августа начнут требовать у водителей бумажные бланки европротокола, всколыхнула соцсети и некоторые СМИ. За пару дней история обросла тревожными подробностями, однако реальность оказалась куда проще. Госавтоинспекция выступила с однозначным заявлением: все это неправда.

Шум поднялся не на пустом месте – информация мелькала в лентах новостей. В частности, о якобы грядущих проверках писала «Общественная служба новостей». Сообщалось, что нововведение призвано ускорить оформление мелких ДТП и не допустить заторов. Звучало логично, но, как выяснилось, к реальным планам ведомства это не имело никакого отношения.

В официальном комментарии ГАИ говорится прямо: «Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности». Вот так, без шансов на двойные толкования.

В ведомстве напомнили старую добрую истину, которую многие в суете забывают. Перечень документов, обязательных для предъявления полицейскому, четко прописан в пункте 2.1 ПДД. И там нет ни слова про извещения о ДТП, заполненные от руки. По сути, гаишник просто не имеет права их спрашивать, и никакие поправки этого не меняют.

Причем в Госавтоинспекции подчеркнули – корректировок в законы о безопасности движения в ближайшее время не планируется. «Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается», – добавили там. Так что поводов для паники нет. Информация о тотальных проверках бланков оказалась обычной уткой, которая, правда, успела изрядно помотать нервы автовладельцам.

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