На рынок вышел новый богато оснащенный кроссовер Xiaomi: подробности о машине

Xiaomi запустила предпродажи кроссовера Skynomad N70 Max и N90 Max

Xiaomi открыла предпродажи на флагманские комплектации кроссовера Skynomad – первого суббренда компании для гибридных «путешественников». Пока доступны версии N70 Max и N90 Max, их оценили в 259 900 и 299 900 юаней (примерно 3 и 3,5 миллиона рублей). Остальные исполнения последуют чуть позже.

Сам Skynomad (на домашнем рынке он известен как Xiaomi Pengcheng) задуман для дальних туристических поездок, и N70/N90 – его дебютная модель. По сути, это одна машина с разными габаритами и слегка отличающейся силовой начинкой.

Xiaomi Skynomad N90 Max

При этом внешне новинка совсем не похожа на привычные «сяоми». Разве что оптика выдает фамильные черты.

Спереди вместо решетки – глухая серебристая панель с названием бренда. Кстати, есть и альтернатива: черный рельефный вариант. Воздух для агрегатов забирает отверстие внизу бампера. На крыше красуется лидар, а на кромке капота – логотип Xiaomi, который поначалу сбивает с толку.

В профиль N70/N90 мало чем выделяется среди конкурентов вроде Li Auto, Aito или Geely Galaxy. За исключением разве что зеркал на тонких ножках и дверных ручек, утопленных в кузов.

Сзади кроссовер напоминает GAC S7 и S9 – в первую очередь двухэтажным фонарем. Крышка багажника огромная, а на бампере серебристый акцент.

По размерам все серьезно. Младший N70: 4960 мм в длину, 1998 мм в ширину, высота от 1765 до 1785 мм, колесная база 2950 мм. N90 крупнее: 5285 мм, 1998 мм, 1825 мм и база 3080 мм. Посадочная формула 2+2+3. Объем багажника – 577 литров, а если сложить третий и второй ряд, получатся солидные 1831 литра. Приятный бонус – задние двери распахиваются на 90 градусов: залезать в салон будет удобно.

Xiaomi Skynomad N90 Max

Внутри – минимализм без физических кнопок. Всем заведует центральный экран. Ниже – воздуховоды и сразу два вещевых отсека. Водитель смотрит на мультируль и виртуальную приборку. Центральный тоннель не переходит в торпедо: на нем четыре подстаканника (два вперед, два назад), бокс для вещей и выдвижной холодильник, доступный задним пассажирам.

Интерьер Xiaomi Skynomad N90 Max

По части оснащения Skynomad упакован щедро. Тут и ароматизатор, и беспроводная зарядка, и электрорегулировки сидений. Два передних кресла разворачиваются на 180 градусов, четыре кресла умеют принимать «невесомость». Массаж, подогрев и вентиляция доступны для двух рядов. Для задних пассажиров предусмотрен развлекательный экран и отдельный дисплей климата. Добавьте к этому 17 воздуховодов, 25 динамиков, круговой обзор и 12 подушек безопасности – картина вырисовывается богатая.

В основе силовой установки лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л.с. Его разработала компания Dongan (принадлежит Changan) специально для Xiaomi Auto. Двигатель работает исключительно как генератор для батареи.

Интерьер Xiaomi Skynomad N90 Max

Младший N70 может оснащаться одним электромотором на 286 сил или парой двигателей с суммарной отдачей 422 л.с. N90 же строго двухмоторный и тоже выдает 422 лошадиные силы.

Емкость батарей разная. Для N70 доступны варианты на 52 и 76 кВт·ч. Топовая батарея обеспечивает до 505 км пробега на чистом электричестве – в компании называют это лучшим показателем в классе. У N90 аккумулятор на 76 кВт·ч позволяет проехать 464 км. Причем восполнить 285 км хода можно всего за 15 минут зарядки. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 6,26 литра на 100 км.

В свое время седан Xiaomi SU7 стал настоящей иконой среди электрических трехобъемников – на него равнялись почти все, и Geely Galaxy TT тому подтверждение. Получится ли у Skynomad N70/N90 повторить этот успех в сегменте больших гибридных кроссоверов? Вопрос открытый. Рынок здесь жесткий, игроки сильные, и правила давно сложились.

Ранее «За рулем» рассказывал о появлении в России еще одного нового кроссовера с корейской сборкой и классическим автоматом.

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