Купить б/у гибрид и не разориться на ремонте: что проверить до сделки

Эксперт Максимов назвал самые надежные подержанные гибриды

Спрос на гибридные автомобили с пробегом в России, если верить статистике «Авто.ру», только растет. Вместе с ним множатся и вопросы – реально ли вообще оценить техническое состояние такой машины без визита в профильный сервис и какие болячки сулят самые большие траты. Autonews.ru собрал мнения специалистов.

Компьютерная проверка – единственный верный шаг

Полноценную самостоятельную диагностику эксперты всерьез даже не рассматривают. По сути, без сканера на площадке делать нечего.

Основатель группы компаний Wheelz Василий Максимов настроен категорично: «Основной инструмент при покупке такого автомобиля – компьютерная диагностика. Она позволяет считать историю ошибок, проверить параметры работы батареи, напряжение отдельных ячеек и провести необходимые тесты».

Объем доступных данных, правда, сильно привязан к конкретной марке и даже модели. Евгений Малов, основатель сервиса «Метод Малова», добавляет, что порой дилерский софт способен лишь проанализировать косвенные показатели и выцепить зафиксированные ошибки, не выдавая четкого резюме. «Например, просят оценить состояние батареи на гибридной Ferrari SF90. Но даже с дилерским оборудованием это невозможно», – привел пример эксперт.

На что обращают внимание профессионалы

Максимов замечает: деградацию батареи иногда выдают чересчур быстрый разряд или, наоборот, подозрительно долгая зарядка. Вот только в современных машинах такие признаки – редкость, да и во время короткого осмотра они всплывают не всегда.

С Маловым, кстати, солидарны и специалисты техцентра «Вольт Гараж», занимающегося ремонтом «электричек» и гибридов. Дополнительно там советуют прикинуть, как часто обслуживали двигатель внутреннего сгорания, и обязательно выяснить предпочтения предыдущего хозяина по части зарядных станций. «Частое пользование быстрой зарядкой может негативно сказаться на ресурсе высоковольтной батареи и увеличить риски для второго владельца», – пояснил сотрудник автосервиса. Иногда о скорых проблемах успевают предупредить ошибки по системе охлаждения или перегреву, но полной гарантии это не дает.

Выбор схемы и реальный ресурс батарей

Принципиальной разницы в надежности между последовательными и параллельными гибридами Максимов не видит. Обе связки, говорит он, давно обкатаны и сами по себе не добавляют рисков. Зато в «Вольт Гараже» придерживаются иного мнения: там советуют брать последовательные гибриды, где ДВС крутит только генератор, так как такая конструкция в эксплуатации надежнее.

Большой пробег эксперты критичным не считают. Срок жизни батареи, по словам Малова, часто диктуется условиями эксплуатации и особенностями модели: «На Toyota и Lexus аккумулятор способен прослужить около 200 тыс. км. А у BMW и Audi проблемы могут возникнуть уже после 30-70 тыс. км». Статистика по «китайцам» пока небогатая. Впрочем, Максимов уже встречал Voyah, пробежавшие без серьезных поломок более 300 тыс. километров.

Электронные компоненты и список надежных моделей

Выходит, состояние батареи – далеко не главная головная боль. Куда дороже могут обернуться на первый взгляд мелкие неприятности: отказ какого-нибудь электронного блока, сбой мультимедийки или банальное окисление контактов. Сложная архитектура и обязательное последующее программирование запросто превращают рядовой ремонт в ощутимую трату.

Среди надежных машин Максимов называет Toyota Prius и современные гибриды Voyah. В «Вольт Гараже» к этому списку добавляют модели BYD. А вот к Geely отношение настороженное – эти автомобили признаны одними из самых непростых и в ремонте, и в диагностике. Мастера сервиса, в частности, сталкивались с неисправностями системы зарядки у гибридных Monjaro, завезенных в Россию по параллельному импорту.

Немного из другой сферы, зато показательно: незадолго до этого сообщалось, что продажи подержанных электрокаров в стране подскочили на 40%.

О том, насколько часто скручивают пробег и как это проверить, «За рулем» уже рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M