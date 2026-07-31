Кто сегодня покупает дизельные автомобили в России

Эксперт Иванов: почему россияне перестали покупать дизельные авто

Российский рынок новых дизельных легковушек продолжает штормить. По итогам первого полугодия 2026-го продажи просели почти на 11%, составив скромные 8700 машин. Казалось бы, эра тяжелого топлива в легковом сегменте уходит, но статистика показывает любопытный расклад сил.

Вопреки общей тенденции к экспансии азиатских брендов, пальму первенства удерживают немцы. Чаще всего покупатели голосовали рублем за BMW – реализовано 1733 автомобиля. Следом идет Mercedes-Benz с показателем 1075 единиц. Замыкают пятерку лидеров гости из Поднебесной и Японии: Foton (632 шт.), Great Wall (567 шт.) и вплотную примкнувшая к ним Toyota (те же 567 шт.).

В модельном зачете картина еще интереснее. Безоговорочным бестселлером полугодия стал рамный китайский пикап Foton Tunland с результатом 627 проданных экземпляров. А вот на второй строчке расположился далеко не бюджетный немецкий кроссовер BMW X5 (577 шт.). Тройку лидеров замыкает еще один «китаец» – GWM Poer, разошедшийся тиражом в 503 машины. В топ-5 также вошли премиальный гигант BMW X7 (468 шт.) и проверенный «японец» Mitsubishi L200 (393 шт.).

Что касается остальных предпочтений, то во втором эшелоне закрепились JAC T9 (387 шт.), BMW X6 (335 шт.), Mercedes-Benz GLS (301 шт.), GLE (252 шт.) и Land Rover Range Rover (243 шт.). Как видно из списков, правило тут простое: либо ты статусный немецкий паркетник, либо утилитарная рабочая лошадка.

Почему дизель сжимается

На самом деле виной всему не столько падение народной любви к моменту на низах, сколько банальный дефицит. Николай Иванов, директор по продажам новых автомобилей «Рольф», объяснил, что купить новую дизельную легковушку сейчас – тот еще квест.

«На рынке новых автомобилей дизельных моделей сегодня крайне мало: в линейках китайских и локализованных брендов такие версии почти не представлены, за исключением отдельных моделей, например, пикапов GWM Poer. Фактически основной выбор для клиента сейчас находится в параллельном или альтернативном импорте. Но и там предложение ограничено: значительная часть автомобилей по альтернативному импорту производится в Китае, где дизельные легковые модели не являются массовым продуктом», – констатирует эксперт.

Впрочем, хоронить моторы на солярке рано. Иванов подчеркивает, что у них есть своя верная аудитория. В основном это те, кто живет за городом, наматывает километры по трассам или просто влюблен в тяговитость и запас хода дизеля.

Ставка на бензин и гибриды

Любопытно, что отечественный автопром тоже не спешит радовать поклонников тяжелого топлива. Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Федор Калабкин приводит наглядный пример: «Lada, например, остается самой популярной маркой в России, но ни одна ее модель не оснащается дизельным мотором».

Схожую мысль развивает и собственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин. По его словам, найти массовый дизельный седан или кроссовер среднего ценового диапазона сегодня практически нереально. Дилеры и производители переориентировались на то, что лучше продается: бензин и гибриды.

Будущее дизеля – нишевый премиум и коммерция

Трандин убежден, что в России дизель эволюционирует в моторный выбор для двух полярных категорий. С одной стороны, это владельцы дорогих рамных внедорожников и пикапов, где важны ресурс и тяга, с другой – коммерческий транспорт, где на первый план выходит экономика дальних перевозок.

«Полностью россияне от дизельных легковых автомобилей не откажутся, но их доля продолжит сжиматься до нишевого уровня. Рассчитывать, что дизель станет доступнее бензина и вернет себе массового покупателя, не приходится», – резюмирует специалист. Видимо, в скором будущем дизельная легковушка окончательно закрепит за собой статус либо премиальной игрушки, либо сугубо утилитарного инструмента.

Ранее «За рулем» рассказывал о ввозе в Россию надёжного рамного внедорожника Toyota с дизелем.

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