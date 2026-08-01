Работник официального сервиса Mercedes катался по барам на машине клиента

Сотрудник дилера Mercedes-Benz выплатит 1,6 млн рублей за угон авто клиентки

История, приключившаяся с жительницей округа Шелби Кимберли Портер, наглядно показывает: оставляя автомобиль у официального дилера, нельзя быть полностью спокойным. Е е Mercedes-Benz C300 не только покинул сервисный центр в Коллиервилле без ее ведома, но и побывал в двух питейных заведениях. Вечером сработал GPS-трекер, оповестив, что машина внезапно покинула пределы сервисного центра.

Сначала сигнал привел к какому-то магазину. Чуть позже трекер указал на бар. Владелица не стала гадать, а оперативно взяла напрокат авто и лично отправилась по координатам. На парковке увеселительного заведения она действительно обнаружила свой автомобиль.

А дальше началось самое интересное. Прибывшие полицейские быстро вычислили, кто сидит за стойкой внутри. Технический специалист того самого автосалона, Деррик Нгуен, находился в изрядном подпитии, что зафиксировали протоколы. Тут же последовал арест по обвинению в угоне.

На процессе сторона защиты попыталась выстроить линию на том, что поездка якобы была санкционированной – мол, сотрудник просто проводил затянувшийся тест-драйв. Однако судья Линн Кобб не сочла этот довод убедительным, охарактеризовав действия ответчиков фразой « крайне возмутительное поведение » .

Никаких сожалений или извинений со стороны дилерского центра и самого Нгуена клиентка в итоге не дождалась. Зато финансовая сторона вопроса для них оказалась весьма болезненной.

Кимберли Портер отсудила в общей сложности 20 270 долларов (около 1,6 миллиона рублей). Львиная доля этой суммы – 15 000 долларов (1,2 миллиона рублей) – пошла в качестве основных компенсационных выплат. Потолок взыскания по делам такого уровня в суде общей юрисдикции округа Шелби составляет 25 000 долларов, и назначенная сумма практически к нему приблизилась.

Между прочим, обжаловать вердикт ни сам угонщик, ни автосалон не пытались. Хотя точку в уголовном преследовании ставить рано. На Деррике Нгуене по-прежнему висит обвинение в краже, и в ближайший месяц ему предстоит очередное заседание по этому эпизоду.

О случаях, когда Mercedes самопроизвольно начинает движение, «За рулем» уже рассказывал.

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