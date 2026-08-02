Дешевле и прочнее: ученые научились делать автомобильные детали из травы

Университет Теннесси получит до $160 млн на создание биопластика из мискантуса

Региональный конкурс Innovation Engines от Национального научного фонда США определил 12 победителей, и в их число вошел проект по производству биопластика из травы. За следующие десять лет Университет Теннесси вместе с корпоративными партнерами сможет привлечь финансирование в объеме до 160 миллионов долларов. Сырьем для принципиально нового материала послужат многолетние растения, выращиваемые на юго-востоке страны.

Среди участников этой истории засветилась Volkswagen Group. Интерес далеко не праздный: часть исследований изначально ориентирована на автомобильный сектор, так что результаты обещают быть максимально прикладными.

Вообще, попытки автопроизводителей слезть с нефтяной иглы и перейти на растительные компоненты – дело не новое. Ford, кстати, заигрывал с волокнами растительного происхождения еще в 1930-х. Спустя десятилетия в ход пошли эксперименты с отходами агавы. Индустрия в целом давно заглядывается на подобное сырье, и Toyota здесь держится особняком, по праву считаясь одним из флагманов. Японцы уже сегодня внедряют биопластики в добрую часть деталей салона и интерьера.

На этом фоне задумка Университета Теннесси выглядит по-своему элегантно. Ставка сделана на превращение простаивающих сельхозугодий Теннесси и Алабамы в ресурсную базу. В центре внимания – не привычные кукуруза или соя, а травы наподобие мискантуса и подорожника. Идея, по сути, переворачивает привычный спор: вместо бесконечных разговоров о вреде пластика предлагается создать ему «здоровую» и возобновляемую замену.

Схема в теории выглядит так: местные фермеры, чьи мощности сейчас недозагружены, начинают выращивать технические культуры. Из них затем и будут делать материалы, востребованные в самых разных нишах – от упаковки и строительства до, собственно, автомобилестроения. Университет пытается выстроить замкнутую экосистему, где наука, сельское хозяйство и тяжелая индустрия наконец-то синхронизируют свои усилия.

Привлекательность для транспортной отрасли очевидна. Ослабление зависимости от ископаемых ресурсов, снижение веса компонентов, ощутимый шаг в сторону углеродной нейтральности моделей завтрашнего дня – и все это без компромиссов по части функциональности. При удачном раскладе травяные биопластики пропишутся в отделке салонов, элементах интерьера, упаковке и массе других узлов, где сегодня безраздельно господствует классический полимер.

О покупке подержанного гибрида, чтобы не разориться на ремонте, «За рулем» уже рассказывал.

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