Полный привод по цене отечественного универсала? В Россию приехала новая Toyota

В России начали предлагать гибридные Toyota Probox с ценой от 1,31 млн рублей

На рынке новых автомобилей Дальнего Востока образовалась любопытная ситуация. Дилеры привозят под заказ свежие Toyota Probox, которые у себя на родине, в Японии, стоят примерно 950 тысяч рублей в пересчете по курсу. На нашей же земле прайс-лист выглядит несколько иначе.

Toyota Probox

Если посчитать все расходы на доставку и оформление, минимальная стоимость переднеприводного универсала с гибридной установкой составляет 1 310 000 рублей. За сумму в 1 430 000 рублей можно взять вариант с полным приводом. По сути, японский автомобиль с классической бензин-электрической схемой (74-сильный ДВС 1.5 плюс электромотор мощностью 61 силу) оказывается доступнее многих локальных машин.

Достаточно вспомнить российский LADA Largus. За отечественный пятиместный универсал с 90-сильным мотором просят минимум 1 587 000 рублей, а версия попроще с 16-клапанным агрегатом на 106 сил и вовсе улетает к отметке 1 842 000 рублей. Контраст, прямо скажем, заметный.

Небольшая разница в цене заметна и между городами. В Хабаровске привезти аналогичную гибридную машину предлагают за 1 325 000 рублей. Во Владивостоке же полноприводная версия без электромотора, оснащенная проверенным 1,5-литровым «атмосферником» с чугунным блоком и отдачей в 109 «лошадей», оценена как раз в те самые 1 430 000.

Всего в наличии фигурирует около десятка автомобилей, и львиная доля из них сконцентрирована в столице Приморья. Интересно, что максимально упакованный экземпляр с адаптивным круиз-контролем, функциями слежения за дистанцией и полосой, мультирулем, камерой заднего вида и USB Type-C предлагают приобрести за 1 950 000 рублей. Правда, в списке опций за эти деньги все так же значатся лишь декоративные колпаки на стальных дисках.

Интерьер Toyota Probox

Выпускают Toyota Probox уже четверть века, и модель принципиально не менялась. Зато японцы регулярно проводят глубокие рестайлинги, чтобы поддерживать интерес к этой утилитарной машине.

Самые значительные правки случились в 2014 году, когда универсал обзавелся новым оформлением передка, интерьером и более современной техникой. Второе дыхание линейка получила спустя десяток лет: в 2024-м в гамму наконец-то добавилась гибридная модификация.

Кстати, похожая история происходит сейчас и с другим автомобилем Toyota. Компания из Владивостока взялась поставлять в страну «вседорожную» версию хэтчбека Yaris L-X китайского производства. При стоимости в КНР около 800 000 рублей его предлагают заказать за 1 150 000 рублей.

О других новинках Toyota, включая обновленный Land Cruiser, «За рулем» уже рассказывал.

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