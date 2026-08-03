В России стартовали продажи нового добротного седана Volkswagen по цене Lada Vesta

Новые седаны Volkswagen Lavida Pro предлагаются в РФ с ценой от 1,69 млн рублей

На крупнейших классифайдах России появился новый Volkswagen Lavida Pro – седан, который производится для китайского рынка. Официально эту модель у нас не продают, но две компании из Владивостока уже готовы привезти машину под заказ.

Объявления предлагают автомобиль за 1 685 000 – 1 690 000 рублей, причем речь идет о цене «под ключ» со всеми документами для постановки на учет. Покупателю останется лишь оформить машину в ГАИ.

Volkswagen Lavida Pro

Техническая начинка и оснащение

В объявлениях не указаны конкретные комплектации, но по снимкам видно, что автомобиль оснащен сиденьями с отделкой экокожей, мультирулем, люком, бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя, камерой заднего вида, парктрониками, цифровой панелью приборов и большим экраном мультимедиа. Также имеется беспроводная зарядка и 16-дюймовые литые диски.

Volkswagen Lavida Pro

Под капотом у Lavida Pro – 1,5-литровый 110-сильный атмосферник серии EA211. По факту это модернизированный вариант известного двигателя 1.6 CVWA, которым оснащали Polo и Rapid для нашего рынка.

Коробка передач – классический 6-ступенчатый автомат Aisin. В основе седана лежит модульная платформа MQB Evo, на которой построены Golf восьмого поколения, актуальные Jetta, Tiguan, Audi A3 и Skoda Octavia.

Сравнение с конкурентами получается любопытным: седан Lada Vesta 2026 года в средней комплектации с вариатором оценивается минимум в 1 735 000 рублей. Belgee S50 белорусской сборки стартует от 1 899 990 рублей, а Changan Alsvin – от 1 889 900 рублей.

О японском кроссовере с аналогичной надежной комбинацией атмосферного мотора и автомата «За рулем» уже рассказывал.

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