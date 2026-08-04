В России выросли продажи машин отечественной сборки: подробности

Минпромторг: продажи на российском авторынке за 7 месяцев выросли на 10%

Российский авторынок вытянул на 10% в плюс по итогам семи месяцев 2026 года относительно того же периода годом ранее. Общий объем реализации за это время, согласно сводке Минпромторга, пробил отметку в 815 тысяч проданных экземпляров.

По сути, всю кассу делают легковушки. Сегмент взлетел аж на 13,3%, скупили 732 058 машин. Этот рывок и обеспечил красивую общую картину, хотя внутри самого рынка процессы идут весьма контрастные.

Отечественные бренды на подъеме

Российское производство и вовсе вне конкуренции по темпам: плюс 26,5% за тот же период. Доля локальных машин теперь занимает 63,4% рынка – это скачок сразу на 8 процентных пунктов. В общем, выбор в пользу моделей из РФ становится все более очевидной тенденцией.

Параллельно с этим почти двукратно подскочила популярность электрического и гибридного транспорта. Рост сегмента зафиксирован на уровне 94,7%. Электрокары и подзаряжаемые гибриды теперь формируют почти 9% от всех первичных продаж, причем 45,8% купленных электромобилей собраны в России.

Провал в коммерческом транспорте

На фоне всеобщего оживления остальные категории ушли в минус. Родажи легких коммерческих автомобилнц рухнули на 17,2%, грузовики сбавили обороты на 6,7%, а сегмент автобусов просел на 3,5%. Выглядит так, будто бизнесу пока не до обновления парков.

Если говорить об июле, то за месяц россияне забрали 134 970 транспортных средств. Это скромные 0,3% год к году, зато по сравнению с июнем подвижка ощутимее – на 5,5%.

Подержанные электромобили, между прочим, тоже в фаворе: агентство « Автостат» ранее делилось раскладом за первое полугодие. В стране перепродали почти 7,8 тысячи таких машин, что на 39,6% больше, чем январе-июне 2025-го.

Кстати, «За рулем» уже выяснил, кто из автопроизводителей поднял цены в июле, а кто сделал свои автомобили доступнее.

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