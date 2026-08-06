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290 рабочих мест под ударом: обанкротился поставщик деталей для BMW и Porsche

Производитель пластиковых деталей для авто Hess Plastics объявил о банкротстве

В Германии финансовая несостоятельность настигла еще одного поставщика автомобильных компонентов.

Речь о компании Hess Plastics – она специализируется на выпуске пластиковых деталей для машин, бытовой техники и промышленного оборудования. В конце июля фирма обратилась с заявлением о банкротстве в районный суд Зигена (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия).

Под ударом могут оказаться 290 сотрудников из 550 – именно столько человек трудится на заводе, основанном еще в 1950 году. Руководство Hess Plastics сейчас активно ищет инвестора, рассчитывая предотвратить полную ликвидацию.

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Эта история вписывается в общую картину затяжного кризиса немецкого автопрома. Трудности уже испытывают и автогиганты, и их смежники, а Hess Plastics, кстати, и сама напрямую поставляла комплектующие для Porsche, BMW, Audi и других известных марок.

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Источник:  Газета.Ru
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