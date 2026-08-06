В России возобновили продажи добротного рамного внедорожника: актуальные цены

BAIC объявила о старте продаж BJ40 в России в августе с ценой от 3,8 млн рублей

Свежая партия внедорожников BAIC BJ40 в бензиновом исполнении вот-вот окажется у дилеров. В компании подтвердили скорое появление машин в салонах.

Купить автомобиль можно будет за 3 799 000 рублей – такова рекомендованная розничная стоимость.

BAIC BJ40

Кстати, еще в марте с официального сайта внезапно пропали все упоминания комплектаций и ценников на эту модель. Под картинкой в разделе «модельный ряд» тогда появилась скромная надпись «скоро в продаже». Причина оказалась бюрократической – в BAIC объяснили, что ждали оформления ОТТС, без которого торговать машиной в России попросту нельзя.

По сути, перед нами классический рамный внедорожник с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 218 лошадиных сил. Работает двигатель в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом ZF. Трансмиссия тут – подключаемый полный привод: задняя ось ведущая постоянно, а передняя подключается жестко, плюс есть понижающая передача.

Интерьер BAIC BJ40

Дорожный просвет составляет 210 мм. Подвеска спереди независимая пружинная, а сзади конструкция зависимая, пружинная, с неразрезным мостом.

Ранее «За рулем» рассказывал о новом Mitsubishi Pajero — еще одном рамном внедорожнике.

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