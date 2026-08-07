Nissan официально рассекретил новый бюджетный кроссовер всего за 1,5 млн рублей

Nissan представит кроссовер NX7 в конце августа 2026 года на автосалоне в Чэнду

Nissan NX7 – так называется будущая новинка японской марки, которая во многом повторяет своего старшего собрата по модельному ряду. Речь идет о кроссовере NX8, уже продающемся в Китае за 159 900 юаней, что примерно равно 1,9 млн рублей.

У машин общая платформа, так что и по технической начинке они наверняка окажутся близки. Кстати, NX8 выходит на рынок в двух версиях: гибридной и полностью электрической, причем силовые агрегаты у них разные. Габариты этой модели – 4870 мм в длину и колесная база в 2917 мм. Новый NX7 заметно компактнее.

Меньшие размеры скажутся и на стоимости. Машина выйдет дешевле, предположительно в диапазоне 120-150 тысяч юаней. В рублях это около полутора миллионов, что выглядит как минимум любопытно для автомобиля такого класса и оснащения.

Что касается внешности, то на передней части кузова привлекают внимание двухэтажные ходовые огни в виде тонких светодиодных полосок. Между ними красуется светящийся логотип марки. Нижняя часть бампера отдана протяженному воздухозаборнику, а наверху, прямо на крыше, установлен лидар.

Присутствие этого датчика четко указывает на наличие системы автономного вождения. Скорее всего, она построена на базе комплекса Momenta R6 – именно такое решение применяется на модели NX8.

По неофициальной информации, японский производитель может начать поставки кроссовера и на глобальные рынки. Правда, пока эти данные не подтверждены. Дебют товарного автомобиля, по предварительным сведениям, состоится в конце месяца на автомобильной выставке в Чэнду.

О том, что Nissan готовит навороченный бюджетный кроссовер, «За рулем» уже сообщал.

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