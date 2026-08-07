Парк захватывают кроссоверы: названы самые популярные машины российского такси

«Автостат»: разрешение на работу в такси в России имеет 940,5 тыс. автомобилей

Таксопарк страны сегодня – это почти миллион машин, если говорить точно: к апрелю разрешения имели 940,5 тысячи автомобилей. Информацию об этом директор аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков выложил в своем телеграм-канале 6 августа, сославшись на базу ФГИС « Такси».

Костяк всего этого массива по-прежнему собран из четырех брендов. Lada, Kia, Hyundai и Volkswagen закрывают больше половины парка. Зато если копнуть в сторону относительно новых машин, картина резко меняется.

Поток свежих авто замедлился

Планка «свежести» проходит по 2022-2026 годам выпуска. Таких машин набирается лишь 288,8 тысячи – это чуть за тридцать процентов от общей цифры. И вот тут лидерство Lada (25,5%) уже не выглядит безоговорочным.

В спину отечественному бренду дышат «китайцы»: Chery досталось 13,7% от объема молодого парка, Haval – 13,4%, а Geely – 8,7%. Причем абсолютно такой же кусок в 8,7% отхватил белорусский Belgee, фактически вклинившись между тяжеловесами.

Если же разглядывать конкретные модели, то вездесущая Lada Granta удерживает 9,8% от общего парка и остается королевой. Рядом с ней в пятерке старожилов теснятся Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan.

Среди машин от 2023 года расстановка сил принципиально иная. После Granta наверху списка внезапно обнаруживаются кроссоверы: Haval Jolion, Lada Vesta, Belgee X50 и Chery Arrizo 8. В общей сложности пятнадцать моделей здесь стягивают уже более 70% объема, хотя в масштабах всего парка тот же пул моделей аккумулирует под 60%.

Кроссовер как безальтернативный вариант

Эксперт подсветил главную занозу, мешающую нормальному обновлению. Раньше такси на кроссоверах и внедорожниках было экзотикой – сегмент SUV держался на отметке ниже 20%. Сегодня реальность вывернута наизнанку: на рынке три четверти предложений – это именно SUV.

«Одна из проблем обновления парка такси – кардинальное изменение структуры рынка после 2022 года. В «старое время» увидеть кроссовер или внедорожник в такси было сложно. Доля SUV в парке такси была меньше 20%. Сейчас на авторынке три четверти предложений (76%) приходится на именно на сегмент SUV. Деваться таксистам некуда, приходится покупать то, что есть», – объясняет Целиков.

Тем временем Минпромторг в конце июля слегка расширил горизонт выбора. В реестр разрешенных для такси моделей добавили шесть позиций. В перечне новичков значатся Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6. Причем список, по задумке, будет периодически пополняться за счет проектов с обязательствами по углубленной локализации в России.

Ранее «За рулем» рассказал о новом семиместном кроссовере, который скоро может пополнить таксопарки.

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