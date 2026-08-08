В России найден в продаже новый надежный кроссовер Toyota дешевле «китайцев»

В РФ по параллельному импорту поставляют Toyota Raize с ценой от 1,83 млн рублей

На российский рынок начинают завозить Toyota Raize – компактный кроссовер, который по цене оказывается привлекательнее многих конкурентов. Машины едут к нам в основном из Объединенных Арабских Эмиратов, где минимальный ценник составляет 64 тысячи дирхам (примерно 1,38 млн рублей по актуальному курсу). У нас же, с учетом логистики и дополнительных расходов, стоимость стартует от 1,83 млн рублей.

Toyota Raize

Дилерские центры просят за сопоставимые модели совсем другие деньги. Например, снятый с производства Tenet T4 в версии 2026 года обходится минимум в 2 169 000 рублей, а его удлиненный наследник Tenet T4L – и того больше.

«Одноклассник» Jeland J6 продается от 2 290 000 рублей, ну а белорусский Belgee X50+ перешагнул планку в 2 319 990 рублей.

Самый доступный вариант Raize с 1,0-литровым турбодвигателем мощностью 98 л.с. и вариатором предлагают привезти под заказ в Рязани. За 1 830 000 рублей можно получить экземпляр, в оснащение которого входят кожаная отделка руля, кондиционер, мультимедийная система с тачскрином, легкосплавные 17-дюймовые диски и двухцветный кузов с черной крышей и зеркалами.

Интерьер Toyota Raize

Практически идентичные автомобили, правда уже без двухцветной окраски, готовы доставить в Чебоксары и Москву с наценкой до 1 880 000 рублей. В Омске же за новый Raize просят уже 2 180 000, а Краснодар выставляет ценник на 20 тысяч выше – речь идет о версии с атмосферным двигателем WA-VE объемом 1,2 литра и отдачей 87 л.с., которая тоже работает в паре с вариатором. Интересно, что в Санкт-Петербурге машину с таким же мотором оценили в 2 415 000 рублей.

Машин в наличии, судя по крупнейшим онлайн-площадкам, пока крайне мало. В Улан-Удэ, к примеру, продают уже поставленный на учет Toyota Raize с пробегом в символические 200 километров за пределами РФ. Автомобиль в насыщенной комплектации – с камерами кругового обзора, парктрониками и многофункциональным рулем – обойдется новому владельцу в 2 050 000 рублей.

Недавно «За рулем» рассказывал о новейшем кроссовере BMW X5, который получил свежий дизайн и пять силовых установок.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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