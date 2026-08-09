Самый дорогой минивэн Китая: подробности о новом конкуренте Toyota Alphard

Huawei и JAC представили минивэн Maextro V800 с ценой от 9,25 млн рублей

Maextro V800 оценили в 766 тысяч юаней – при нынешнем курсе это почти 9,25 млн рублей. Топ-версия ушла за психологическую отметку в миллион юаней, что примерно соответствует 12 млн рублей. По сути, перед нами самый дорогой серийный минивэн Китая, который целится в премиум-сегмент, прямо в территорию Lexus LM и Toyota Alphard.

Maextro V800

Габариты под стать ценнику: длина 5495 мм, ширина 2006 мм, высота 1850 мм при колесной базе 3430 мм. Чуть компактнее вариант V680 – он стартует с 648 тысяч юаней (7,82 млн рублей). Но именно флагман притягивает внимание – на новинку уже собрано свыше 10 000 заказов, причем больше 80% покупателей предпочли V800.

Maextro V800

Гибридная система здесь построена вокруг 1,5-литрового турбомотора, который не вращает колеса, а служит исключительно генератором для батареи. Главную работу выполняют два электродвигателя, вместе выдающие 523 лошадиные силы.

На чистом электричестве минивэн способен проехать до 340 км, а полный запас хода с баком и заряженным аккумулятором достигает 1335 км.

Maextro V800

Внутри – семь мест и дорогая кожаная отделка. Из оборудования заявлены дальнобойный лидар, автопилот третьего уровня, 8-литровый холодильник и нагреватель. Пассажирам второго ряда положены откидные столики и кресла с возможностью разворота на 180 градусов. Кроме того, установлены 41,6-дюймовый выдвижной экран, солнцезащитные шторки, реагирующие на жесты, и аудиосистема с 41 динамиком.

А Toyota, кстати, недавно рассказала о создании уникального устройства для ускорения испытаний.

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