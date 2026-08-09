Раскрыты подробности о новом флагманском внедорожнике популярной марки

В Китае рассекретили характеристики кроссовера Ti 9 от бренда FangChengBao (FCB)

В свежем каталоге Министерства промышленности КНР засветился полноразмерный FangChengBao Ti 9 – новый флагман марки, входящей в империю BYD. Появление модели в официальной базе, как правило, означает, что ее официальная премьера на внутреннем рынке уже не за горами.

Подразделение FCB готовит к выпуску крупный SUV с тремя рядами сидений. Сама линейка Titanium, которую BYD запустила в 2025-м, по сути, задумывалась как более цивилизованная альтернатива суровым рамным «Леопардам». Ставка делалась на комфортное покорение городских джунглей, но с оглядкой на проходимость.

FangChengBao Ti 9

Первым несущий кузов примерил компактный Ti 3. Затем, в мае 2026-го, очередь дошла до модели побольше – Ti 7, и вот теперь семейство разрастается до флагмана.

Длина машины достигает 5270 мм при ширине почти 2000 мм и высоте 1850 мм (с рейлингами – все 1880 мм). Межосевое расстояние внушительное – 3130 мм. А вот углы въезда и съезда – 19 и 22 градуса соответственно – при выезде на реальное бездорожье вряд ли впечатлят.

Внешне Ti 9 переосмысливает привычный облик «Титаниумов». Кстати, о дизайне. Обращают на себя внимание дверные ручки: они установлены заподлицо с кузовом, но без выдвижных электроприводов. Решение продиктовано местными нормативами и довольно практичное – открыть дверь получится, даже если бортовая сеть полностью обесточена.

FangChengBao Ti 9

Снаряженная масса кроссовера будет варьироваться от 2865 до 2965 кг в зависимости от комплектации. Максималка же в любом случае упрется в 3495 кг. На крыше притаился блок LiDAR.

Заводской пластиковый обвес обещают в цвет кузова, добавив к этому панорамную крышу и электрический фаркоп. Кстати, таскать прицеп флагман сможет массой до 2 тонн, и наличие буксировочного крюка никак не скажется ни на длине авто, ни на углах свесов. Выбор дисков – 21 и 22 дюйма с резиной трех типоразмеров.

В движение Ti 9 приводит подзаряжаемая гибридная система DM-S. Бензиновая часть представлена 1,5-литровым турбомотором на 156 сил (115 кВт). На деле же всю работу берут на себя два электродвигателя. Передний и задний агрегаты выдают по 272 л.с. (200 кВт) каждый, что в сумме обеспечивает полный привод.

«Максималка» ограничена 220 км/ч. Известно, что питается эта система от железо-фосфатного аккумулятора, но какая у него будет емкость и сколько машина проедет на чистой электротяге, производитель пока не раскрывает.

Тема нестандартных дверей для кроссоверов не нова: «За рулем», например, уже рассказывал о корейском флагмане с дверями в стиле Rolls-Royce.

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