Флагманский корейский кроссовер получит двери как у Rolls-Royce и другие «фишки»

Дебют флагманского кроссовера Genesis GV90 намечен на август 2026 года

Южнокорейский премиум-бренд официально объявил: его будущий электрический флагман Genesis GV90 оснастят задними дверями с обратным открыванием – теми самыми coach doors, что давно стали визитной карточкой Rolls-Royce и Ferrari. Дебют намечен на август 2026 года, и это будет серийное решение, а не дизайнерский каприз.

Модель возглавит всю линейку, встав выше даже чем GV80 и седан G90. Базироваться она будет на новой электрической платформе eM – эволюции архитектуры E-GMP, которая уже знакома по Hyundai Ioniq 9 и Kia EV9.

Ожидается, что GV90 получит двухмоторную полноприводную установку и батарею емкостью около 110 кВт·ч. В перспективе не исключен вариант EREV с увеличенным запасом хода – этакий гибридный компромисс для тех, кто хочет уехать подальше.

Концепт Neolun, показанный еще в 2024 году, уже демонстрировал подобные двери в сочетании с отсутствующей центральной стойкой. А дорожные прототипы, попавшие в объективы шпионов, подтвердили: серийный GV90 сохранит эту архитектурную изюминку.

Управляющий директор Genesis Europe Петер Кроншнабль в беседе с Car Magazine подчеркнул: «Единственный другой бренд, который устанавливает такие двери – это Rolls-Royce. Это станет уникальным торговым предложением GV90 в своем сегменте. Новый внедорожник покажет, на что способен бренд в плане роскоши. Это совершенно другое измерение премиальности».

На глобальной арене GV90 выйдет против будущего электрического Range Rover, BMW iX7, Mercedes-Benz EQS SUV и Cadillac Escalade IQ. В Китае к ним добавятся местные тяжеловесы – Zeekr 9X, Aito M9 и Li Auto L9.

Европейские продажи Genesis пока далеки от звездных: в 2025 году удалось реализовать лишь 2500 машин. К 2030-му компания намерена поднять планку до 12 500 единиц в год – амбициозно, но вполне осуществимо.

Для сравнения: в США за тот же 2025 год продали 82 331 автомобиль. Разрыв солидный, однако именно GV90, по задумке маркетологов, должен стать локомотивом премиального роста и в Старом Свете.

Про другой флагманский кроссовер с ярким дизайном — новый BMW X5 — «За рулем» недавно рассказал.

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