Корейский кроссовер теперь можно купить вместо «китайца» за те же деньги

В Россию в продажу вышел новый кроссовер Kia Sonet по цене от 2,3 млн рублей

Kia Sonet снова засветился на российских классифайдах – на этот раз речь о штучных партиях свежих машин, которые доставляют под заказ. По сути, это более компактный родственник модели Seltos, а маршрут у него теперь преимущественно китайский: автомобили везут уже растаможенными и с полным пакетом документов для ГАИ.

Во Владивостоке, к примеру, готовы доставить версию Luxury Smart Edition. В Поднебесной такой кроссовер оценили в 100 900 юаней, что по текущему курсу соответствует примерно 1 220 000 рублей. У нас прайс переваливает за два миллиона: финальная цифра – 2 330 000 рублей – включает все логистические и таможенные расходы.

Что внутри за эти деньги

Богатым оснащение не назовешь. Обод руля выполнен из пластика, сиденья обшиты тканью. Правда, есть и приятные моменты: 16-дюймовые литые колеса, беспроводная зарядка для телефона, светодиодная передняя оптика, шесть подушек безопасности и датчики давления в шинах. Рулевое колесо – с кнопками управления, а медиасистема – с сенсорным экраном. Кондиционер в этой версии присутствует, а вот климат-контроля уже не найти.

В Астрахани и вовсе продают «живой» автомобиль в наличии – за 2 650 000 рублей. Отличие от владивостокского варианта кроется в отделке: кожаный салон и обтянутый кожей мультируль вместо ткани и пластика. Люка и полностью цифровой приборной панели здесь по-прежнему нет.

KIA Sonet

Техническая начинка у обоих экземпляров идентичная. Под капотом располагается 1,5-литровый атмосферный мотор с отдачей 115 л.с. Двигатель оснащен цепным приводом ГРМ и системой распределенного впрыска MPI, а работает он в тандеме с бесступенчатым вариатором. Привод у Kia Sonet исключительно передний – никаких альтернатив схема не предполагает.

Цена против «китайцев»

Примечательно, что многие официально представленные на российском рынке модели из КНР оказываются ощутимо дороже. Geely Coolray после августовского удорожания стартует с 2 914 990 рублей (без учета возможных скидок), а средняя комплектация Changan CS35 Max обойдется минимум в 2 739 900 рублей.

KIA Sonet

Ранее «За рулем» рассказывал, что в РФ появились Skoda Kamiq 2022-2023 годов из Европы с ценой от 2,6 млн рублей.

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