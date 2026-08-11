Проверенный мотор и просторный салон — в РФ начались продажи новой семейной Kia

В России стартовали продажи трехрядного Kia Carens с ценой от 2,36 млн рублей

На российских онлайн-площадках появился Kia Carens – трехрядный компактвэн на шесть или семь посадочных мест. По сути, главным хитом продаж обещает стать именно семиместное исполнение. В Объединенных Арабских Эмиратах такую машину отдают минимум за 83 895 дирхам – это около 1,88 миллиона рублей, а у нас прайс сразу подскакивает до 2,36 миллиона.

Kia Carens

Липецкая фирма готова обеспечить заказ «под ключ» за 2 359 007 рублей. Конкретная комплектация в объявлении не раскрыта, однако по снимкам видно, что салон тканевый, имеется климат-контроль, люк в крыше, бесключевой доступ с запуском мотора кнопкой, а на центральной консоли обосновалась мультимедийка с камерой заднего вида. Плюс цифровая приборная панель и 12-вольтовая розетка с парой USB-портов.

Ценник в 2 600 000 рублей выставил продавец из Владивостока. Сразу бросается в глаза комбинированная отделка сидений – ткань с эко-кожей. Вдобавок за эту сумму обещают полностью просчитанную сделку: утильсбор, таможню, ЭПТС и доставку аж до Астрахани – все включено.

Правда, не стоит обманываться ценой. Во Владивостоке же нашелся Kia Carens за 3 070 000 рублей, но оснащен он заметно скромнее. Взгляните на переднюю панель: экран мультимедийки установлен в разных блоках с цифровой «приборкой», а руль – с простым пластиковым ободом вместо кожаного. Ни климат-контроля, ни люка, ни кучи других приятных опций тут нет.

Kia Carens

Под капотом здесь стоит силовая установка, которая уже знакома по Kia Seltos и Hyundai Creta. Речь о 1,5-литровом бензиновом «атмосфернике» на 115 лошадиных сил. Привод ГРМ цепной, в паре с мотором трудится вариатор. Привод передний, никаких альтернатив не предусмотрено.

Официально представленные на рынке трехрядные «китайцы» на фоне этих Carens смотрятся куда более дорогим удовольствием. Например, Geely Okavango после августовского подорожания просят минимум 3 779 990 рублей. Jetour X90 Plus 2025-2026 года выпуска и вовсе стартует с отметки 4 199 000 рублей. Даже сравнительно доступный Tenet T8 обойдется никак не дешевле 3 099 000 рублей.

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