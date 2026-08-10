Что делать, если скрученный пробег вскрылся после сделки?

Суд подтвердил обязанность продавца возместить убытки за скрученный пробег авто

Если выяснилось, что у купленной с рук машины скрученный пробег, еще не все потеряно. Совсем недавно первый кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в деле, где обманутый автовладелец не только вернул свои деньги, но и получил солидную компенсацию.

История началась стандартно. Человек приобрел подержанный автомобиль, на одометре которого красовались вполне безобидные 62 300 км. Реальность, как это часто бывает, вскрылась позже – во время планового техобслуживания выяснили, что истинный пробег составляет 74 511 км. Разница в 12 тысяч километров, конечно, не космическая, но она здорово меняет представление о реальном износе узлов и агрегатов.

Покупатель решил не спускать ситуацию на тормозах и пошел в суд.

Детали судебного разбирательства

Первая инстанция и последующая апелляция разобрали сделку по косточкам. Судьи пришли к выводу, что при подписании договора купли-продажи никто не удосужился четко и прозрачно донести до нового владельца информацию о фактическом километраже. Более того, о расхождении цифр на одометре с реальностью вообще никто не предупредил. Как указал суд, потребитель должен получать сведения, позволяющие сделать осознанный выбор, без необходимости самому что-то выяснять до совершения сделки.

Продавец же свою обязанность попросту проигнорировал: в документах об этом расхождении не было сказано ни строчки. Как итог – истцу дали полное право расторгнуть договор и забрать уплаченные за машину средства. Помимо возврата стоимости авто с недобросовестного продавца взыскали разницу между ценой по договору и рыночной стоимостью на день суда, неустойку за затягивание исполнения требований, возмещение затрат на содержание машины, компенсацию морального вреда и штраф.

Продавец пытался оспорить решение в кассации, ссылаясь на то, что пробег якобы не существенное условие соглашения. Впрочем, кассационный суд этот довод не принял. Объем предоставляемых покупателю данных должен быть достаточен для верного выбора товара, и точка. Решения нижестоящих инстанций были полностью утверждены.

Почему скрученный пробег – это не мелочь

Настоящий километраж прямо связан с безопасностью и толщиной кошелька будущего собственника. По сути, это главный маркер износа техники. К определенным цифрам на спидометре привязана масса обязательных регламентных операций. Замена масла каждые 10 тысяч – это лишь верхушка айсберга. Есть еще тормозная жидкость, антифриз, ремень ГРМ. Не поменял последний вовремя – готовься к капитальному ремонту двигателя. Так что скрученные цифры действительно бьют по бюджету.

Кстати, опытные махинаторы давно научились подчищать данные не только в приборной панели, но и в электронном блоке управления двигателем. Гораздо сложнее скрыть правду от блока ABS – именно там зачастую и всплывает настоящий километраж.

Проблема контроля и наказания

Тема ответственности за корректировку показаний одометра поднимается уже не первый год. Дискуссии идут даже в Госдуме. Упирается все в два больных вопроса: кого конкретно наказывать и где фиксировать пробег? Если автомобиль меняет владельца в четвертый или пятый раз, поди разберись, кто именно подкрутил приборы. Нередко машины с уже скорректированными цифрами приезжают в Россию прямо из-за границы.

Отсутствует и единая база для контроля. У официалов пробег заносится в сервисную книжку, на техосмотре он иногда фиксируется, но обязательной процедуры проверки для всех нет. Вписывать его в ПТС или полис ОСАГО? Пока внятного механизма, увы, не придумали. Именно поэтому покупателю подержанной машины стоит проявлять бдительность и помнить: судебная практика все чаще встает на сторону обманутого, а не того, кто предоставил неполную информацию.

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