Названы доступные популярные кроссоверы для ввоза в РФ через Киргизию

Эксперт Рогов перечислил пять дешевых кроссоверов для ввоза в РФ через Киргизию

Привезти кроссоверы через Киргизию с бюджетом до 3 млн рублей – один из самых разумных способов обзавестись новым автомобилем, считает основатель «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. По сути, речь о практически новых машинах 2025-2026 годов выпуска от Geely, GAC и Volkswagen.

«Первый в списке – это GAC GS3 с турбомотором 1,6л. на 177 л.с. и роботом. Оснащение – традиционно китайское: климат-контроль, LED-фары, панорамная крыша, электропривод багажника, ESP, ABS, подушки безопасности. Стоимость с доставкой и растаможкой через Киргизию – 2,2 млн рублей», – сказал Рогов.

Geely Coolray c турбомотором 1.5 и семиступенчатым «мокрым» роботом в топовой комплектации потребует 2,6 млн рублей при ввозе через Киргизию. Если сравнить с ценой у официального дилера, экономия составит 300-400 тысяч, то есть 15-20%. Причем автомобиль абсолютно новый, а гарантия в любом случае ограничена по времени – так зачем переплачивать, поясняет эксперт.

Volkswagen Taigun с 1,5-литровым турбодвигателем на 160 л.с., роботом DQ200 и передним приводом завершает тройку лидеров. Кроссовер, по мнению Рогова, радует управляемостью и насыщенной комплектацией: мультимедиа, электроприводы, панорамный люк, полный комплект систем безопасности. В максимальной версии, с учетом утилизационного сбора в 900 тысяч рублей, стоимость составляет от 2,65 до 2,7 млн.

Помимо этого, из Киргизии охотно заказывают Nissan Qashqai второго поколения в китайской версии – с двухлитровым мотором и передним приводом, цена около 2,45 млн рублей. В том же смысловом поле и более крупный Nissan X-Trail T32 с аналогичным двигателем: за него просят 2,6-2,8 млн.

Ранее «За рулем» рассказал о добротном европейском кроссовере, который уже продается в России.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!