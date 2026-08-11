Какие риски несет в себе покупка подержанного мотоцикла

Эксперт Ладушкин: у подержанных авто и мотоциклов аналогичные проблемы

Покупка подержанного мотоцикла таит в себе ровно те же неприятности, что и приобретение машины с пробегом. В реальности аппарат запросто может оказаться неважно собранным после серьезной аварии. На это обратил внимание автоэксперт Евгений Ладушкин.

Истории такие встречаются сплошь и рядом – неважно, о чем речь, о двух или о четырех колесах. «Основное внимание нужно уделить подвеске, раме и тормозной системе. В случае нарушения геометрии рамы мотоцикл не будет держать прямолинейную траекторию, а управлять им опасно», – подчеркнул специалист. По сути, деформированная рама делает технику непредсказуемой.

Причем найти экземпляр, который ни разу не роняли – та еще задача, особенно если модель уже далеко не свежая. Ладушкин добавил, что к этому букету часто добавляются неполадки с двигателем, а они, в свою очередь, гарантированно выливаются в незапланированный ремонт. Между тем, ржавчина на кузове автомобиля, если вспомнить оценку эксперта Дмитрия Попова, похожа на онкологию: не остановишь вовремя – пойдут «метастазы». Продавцы, правда, это прекрасно понимают и норовят подкрасить, зачистить и спрятать очаги коррозии.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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