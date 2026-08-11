Просторный седан чуть дороже миллиона: в России сертифицируют добротную новинку

Новый седан Changan Eado Max проходит сертификацию в России

Получение Одобрения типа транспортного средства на Changan Eado Max – процесс, который, судя по всему, уже запущен. На модель оформили обязательный сертификат соответствия.

Без этой бумаги старт массовых продаж в России и странах ЕАЭС невозможен в принципе. Зато теперь формальности постепенно улаживаются. Хотя рыночный дебют новинки заметно затянулся.

Changan Eado Max

Осенью 2025-го машину показали дилерам, пообещав вывести ее в продажу до конца 2026 года. Весной, во время майской презентации перспективных новинок, этот автомобиль фигурировал под именем Eado Plus. Трансляция тогда намекала на премьеру в конце второго или начале третьего квартала. Предполагали, что увидим седан в июне. Но что-то пошло не по плану.

Сейчас история получила неожиданный поворот. В одобрительной документации, о которой рассказал осведомленный источник редакции, название Eado Plus отсутствует напрочь. Машина проходит по документам исключительно как Eado Max. Выданный сертификат будет действовать до августа 2030 года, и речь в нем идет об автомобиле китайского производства.

Changan Eado Max

В описании к документу уточняется лишь один технический момент – силовая установка. Под капотом у сертифицируемого варианта расположится 1,5-литровый двигатель. Остальные параметры в бумаге не расшифрованы. Впрочем, седан далеко не новичок на домашнем рынке, так что пробелы в информации закрыть легко.

Внешне он представляет собой обновленного наследника Uni-L. Знакомый силуэт дополнили свежими бамперами, иной решеткой радиатора, переработанной задней оптикой, новыми фарами и традиционными, а не выдвижными, ручками дверей. Габариты машины укладываются в следующие цифры: длина – 4785 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм. Колесная база остановилась на отметке 2765 мм.

Интерьер Changan Eado Max

В салоне тоже хватает метаморфоз. Овальный руль уступил место более привычному D-образному, тонкую панель приборов заменил 10,25-дюймовый дисплей, а медиасистема обзавелась горизонтальным экраном на 14,6 дюйма. Переосмыслили заодно и архитектуру центрального тоннеля.

Что касается начинки для китайского рынка, то бензиновая версия довольствуется 1,5-литровым ДВС с отдачей в 192 лошадиные силы и крутящим моментом 310 Нм. Агрегатируется мотор с семиступенчатым роботом и исключительно передним приводом. Разгон с нуля до сотни занимает ровно 8 секунд. В смешанном цикле такой автомобиль расходует в среднем 6,2 литра на 100 км пути.

Ценник на модель 2026 года в Китае находится в диапазоне от 87,9 до 99,9 тысячи юаней. В пересчете по текущему курсу это примерно от 1,07 до 1,22 миллиона рублей.

Ранее «За рулем» сообщал о другой готовящейся новинке Changan — бензиновом кроссовере.

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