Почему страховщик не заплатит, если в ДТП нет виновника?

Верховный суд разъяснил действие ОСАГО при отсутствии вины участников ДТП

Верховный суд РФ поставил точку в запутанном споре, где столкнулись интересы автомобилиста, страховой компании и городских властей. О решении, принятом по делу о злосчастном ДТП в Волгограде, 11 августа рассказала пресс-служба высшей инстанции.

Разбирательство затеял владелец пострадавшей машины. Он требовал от страховщика доплатить возмещение, а заодно пытался взыскать убытки с администрации города. Представьте картину: водитель выезжает на перекресток, не подозревая, что знак «Уступите дорогу» полностью скрыт разросшейся кроной дерева. По логике истца, именно из-за этого и случилась авария. Однако в выплате по ОСАГО страховая компания сильно урезала – выдала лишь половину, аргументируя это тем, что степень вины каждого из участников так и не была определена.

Что решили местные суды? Все три инстанции встали на сторону автомобилиста. Со страховщика взыскали оставшуюся часть компенсации, а городскую казну обязали покрыть убытки и судебные издержки. Страховая с таким раскладом не согласилась и пошла оспаривать эти решения в Верховный суд, напирая на то, что нормы об ОСАГО здесь применили неправильно. Ключевой довод – страховой случай вообще не наступил, ведь конкретного виновника ДТП среди водителей установлено не было, а косяк администрации к гражданской ответственности автомобилистов прямого отношения не имеет.

Позиция Верховного суда

Коллегия по гражданским делам ВС РФ с этой логикой согласилась. Главный аргумент суда сводился к тому, что при столкновении двух источников повышенной опасности ответственность наступает исключительно при наличии вины хотя бы одного из участников. Раз в этом конкретном ДТП вину конкретного водителя так и не установили, то и оснований для страховой выплаты по ОСАГО нет. По сути, претензии к страховщику были изначально беспочвенны.

Зато суд четко указал на реальную первопричину аварии – халатное содержание дорожной инфраструктуры. Из-за того что знак утопал в листве, водитель попросту не мог его увидеть, что и спровоцировало столкновение. Поэтому вся полнота материальной ответственности, без каких-либо делений на проценты, ложится на администрацию города. Именно ей теперь предстоит компенсировать ущерб в полном объеме. Дело отправили на пересмотр, чтобы нижестоящие инстанции учли именно этот расклад.

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