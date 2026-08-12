Toyota сообщила об отзывной кампании: причины, подробности

Toyota отзовет 508 тыс. автомобилей в США из-за сбоев приборной панели

Агентство Reuters передает, что японский гигант отзывает полмиллиона машин в Соединенных Штатах. Речь идет о 508 354 автомобилях – данные публикует NHTSA, местный регулятор дорожной безопасности.

Проблема кроется в приборной панели. При запуске дисплей может дать сбой, и тогда водитель просто не увидит критически важные предупреждения. А это уже прямой путь к аварийной ситуации или травмам.

Под сервисную акцию попали гибридные седаны Toyota Camry 2025 и 2026 модельных годов. Внутренняя ошибка способна отрубить не только аварийку и указатели поворотов, но и напоминалку о непристегнутом ремне, а заодно и индикатор ключа. По сути, человек за рулем рискует остаться без базовой обратной связи от машины.

Дилеров обязали бесплатно перепрошить софт дисплея – это должно устранить баг. Кстати, похожая история у Toyota уже всплывала раньше: компания была вынуждена отозвать свыше 13,6 тысячи машин из-за программных глюков в комбинации приборов, хотя масштаб того ЧП был куда скромнее.

О флагманском Esteo с мощным мотором и кожей Nappa «За рулем» ранее писал.

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