Geely выпустит продвинутый внедорожник на базе недавно представленного флагмана

Geely выпустит гибридный внедорожник DO11 на платформе Galaxy Cruiser 700

Китайский автогигант Geely, судя по всему, готовится расширить линейку гибридных внедорожников вторым гибридным внедорожником, который окажется на ступень выше только что представленного Galaxy Cruiser 700. Информация об этом просочилась через страницу EV Front в Weibo. При этом в основе конструкции ляжет уже знакомая архитектура.

На деле речь идет о модели с внутренним индексом DO11. Базирующийся в Ханчжоу производитель собирается вывести ее именно на внутренний рынок Китая. Техническая начинка обещает стать более впечатляющей по всем параметрам, если сравнивать с «семисотым». А ведь Cruiser 700, напомним, официально засветился в Китае лишь в июле 2026 года и совсем недавно добрался до дилеров. Кстати, сам индекс «700» с момента премьеры намекал, что это лишь начало целой серии. Теперь гипотеза о появлении моделей с индексами 600 или 800 получила реальное подтверждение – и, похоже, новый SUV может дебютировать именно под именем Cruiser 800.

Платформа Geely DO11

Платформа у обеих машин одна – интегрированная рама с приваренными к кузову лонжеронами. Это гибридное решение: уже не классический рамный «проходимец», но и далеко не простой городской кроссовер. Слухи о том, что под капотом DO11 пропишется трехлитровый V6 от совместного предприятия Geely и Renault, к сожалению, не подтверждаются. Источники указывают на стандартную параллельную гибридную систему с поперечно расположенным мотором. Скорее всего, это будет уже знакомая связка из двухлитрового ДВС и трех электродвигателей. Общая отдача такой установки достигает 1129 лошадиных сил.

Между прочим, Galaxy Cruiser 700 стал первенцем бренда, выполненным в стиле «Пробуждение Льва Востока», и в будущем получит глобальную прописку – от Европы до Австралии. По размерам это довольно крупный аппарат: 4890 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1912 мм в высоту. Колесная база составляет 2900 мм. Правда, с запасным колесом на пятой двери длина может растянуться до 5085 мм. Клиренс в 233 мм дополняет картину.

Внутри у Cruiser 700 два ряда сидений, а на центральной консоли красуется 15,4-дюймовый тачскрин. Компанию ему составляют компактная 10,2-дюймовая приборная панель и узкий 12,66-дюймовый экран переднего пассажира. Есть и проекционный дисплей с дополненной реальностью, чья видимая диагональ – 15,2 дюйма. В багажник помещается 1050 литров поклажи, а для пассажиров приготовили встроенный холодильник объемом 18,5 литра. Что касается силовых агрегатов, базовая версия довольствуется 1,5-литровым ДВС на 163 л.с., зато топ-исполнение сочетает двухлитровый мотор (218 л.с.) с тремя электродвигателями. На чистом электричестве тяговая батарея емкостью 47,14 кВт·ч выдает от 165 до 185 км хода. А если заполнен 80-литровый бензобак, общий пробег переваливает за полторы, а то и за 1700 километров.

Ранее «За рулем» рассказал о новом японском кроссовере, который оказался надежнее и дешевле китайских.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M