В МВД выступили против поспешного запуска проверки ОСАГО через камеры

«Ъ»: глава МВД Колокольцев раскритиковал закон о камерах для проверки ОСАГО

Выступая 10 августа на заседании Госсовета, посвященном развитию общественного транспорта, глава МВД Владимир Колокольцев жестко высказался о перспективах контроля ОСАГО с помощью дорожных камер.

По его мнению, запускать эту систему сейчас нельзя: техническая база для администрирования штрафов не готова, а страховые базы данных грешат массой нестыковок и недостоверных сведений. Министр предупредил, что при текущем состоянии информационных систем неминуемы волна обжалований и резко негативная реакция со стороны водителей.

В самом министерстве дают понять: донастройка системы «Паутина» под новые задачи затянется как минимум до октября, хотя поправки в КоАП Госдума приняла еще в марте. Причем к техническим сложностям добавляется острый кадровый голод – в 2025 году недостаток личного состава Патрульно-постовой службы составлял порядка 40%.

Центробанк и страховщики, напротив, настаивают на полной готовности своих платформ. Глава НСИС Николай Галушин заверил, что обмен данными с ГИБДД уже отлажен. Правда, спор далек от завершения – по итогам совещания ожидаются новые поручения президента, который ранее лично требовал уладить вопрос с камерами.

Регионы заинтересованы в скорейшем старте проекта. Они рассчитывают, что дополнительные доходы страховщиков помогут обновить общественный транспорт; некоторые эксперты говорят о сумме около 12 млрд рублей в год.

О том, с какими трудностями можно столкнуться при получении страховых выплат, «За рулем» ранее рассказывал.

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