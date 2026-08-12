Подсчитаны расходы на техобслуживание китайских машин

Fit Service: средний чек техобслуживания китайского авто составляет ₽13 000

Почти 40 тысяч заездов китайских автомобилей на сервисные станции сети Fit Service случились только за первые семь месяцев 2026 года. Цифра внушительная – 38 242 визита, если быть точным.

Львиную долю этого потока – 56,7% – формируют свежие машины, купленные не раньше трех лет назад. В общем-то, логично: гарантия, плановые ТО, мелкие проверки. Счета у этой группы пока самые скромные. За первую половину года средний чек остановился на отметке 8029 рублей.

Совсем иначе выглядит картина, когда «китаец» пересекает рубеж в 3-4 года. У когорты 4-5 лет обслуживание обходится уже в 10 850 рублей. Причем разница с «малышами» – ощутимые 35%.

Дальше – больше. На машины возрастом 6-9 лет в заказ-нарядах пишут суммы в районе 12 263 рублей. Вообще, средний показатель по всем китайским брендам в сети закрепился на уровне 13 000 рублей. Рост по мере старения налицо – кошельку владельца с каждым годом все тяжелее.

По сути, сценарий визитов везде плюс-минус одинаков. Молодой парк приезжает за заменой масла, фильтров, плановой диагностикой подвески и тормозов. Никаких сюрпризов, рутина. А вот когда пробег наматывается, начинаются сюрпризы: в ход идут замена тормозной жидкости, переборка деталей в подвеске, а то и ремонт рулевого.

Параллельно с ростом затрат на обслуживание бурлит и рынок продаж. В июле корону самых востребованных брендов примерили Geely и Changan – отгружено 8340 и 5459 машин соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что Honda Vezel из Японии и Китая предлагаются в РФ с ценами от 1,6 млн рублей.