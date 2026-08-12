Эти новые иномарки сейчас можно купить по цене Весты

Топ-8 новых иномарок по цене Lada Vesta

После того как новые ставки утильсбора вступили в силу, параллельные импортеры довольно быстро перекроили логистику – теперь основная масса машин ввозится с расчетом на льготные коэффициенты. Главный критерий – мощность до 160 лошадиных сил. Благодаря этому покупатели получили доступ к иномаркам за 1,9-2,4 млн рублей, которые напрямую конкурируют с продукцией АВТОВАЗа. Редакция Motor выделила восемь наиболее ходовых у россиян новинок.

Электрические и гибридные модели

Компакт-кроссовер Changan Qiyuan Q05 (он же Nevo Q05) от суббренда Changan хвалят за продвинутую техноначинку, свежий дизайн и демократичную цену. Его габариты – 4435×1855×1595 мм – позволяют комфортно чувствовать себя в городе. Единственный электромотор выдает 163 л.с., однако в ПТС заявлены только 80 «лошадей» – это так называемая 30-минутная налогооблагаемая мощность, которой достаточно, чтобы применить пониженную ставку. Самый доступный вариант 405 AIR оснащен батареей на 40,3 кВт·ч (запас хода 405 км по циклу CLTC), а в списке оборудования значатся панорамная крыша, круговой обзор, центральный тачскрин диагональю 14,6 дюйма и стальные диски.

Резкий взлет интереса к гибридному лифтбэку Changan Qiyuan Nevo A06 фиксируют и дилеры, и классифайды: прямо сейчас там свыше 200 актуальных предложений. Главный козырь модели – щедрое оснащение за разумные деньги. Покупатели отмечают эргономичный салон, качественные материалы отделки и наличие проекционного дисплея на лобовом стекле. Силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 98 л.с., работающий в режиме генератора, и тяговый электромотор на 163 л.с. Батарея емкостью 28,4 кВт·ч позволяет проехать около 130 км исключительно на электричестве.

Седаны с экономичными моторами

С повышением фискальной нагрузки седан Hyundai Elantra в версии 1.5L CVT стал настоящим хитом – спасибо модификации, где ставка сделана не на драйв, а на низкую цену, топливную эффективность и плавность хода. Под капотом длинного (4720 мм) автомобиля трудится 1,5-литровый атмосферный мотор серии G4FL, развивающий скромные 115 сил, зато в паре с ним работает корейский вариатор IVT, использующий цепь вместо ремня – шансов на долгую жизнь у такой трансмиссии заметно больше. Комплектация GLX Elite Edition за 2,2 млн рублей уже включает светодиодную оптику, кожаный салон, кондиционер, камеру заднего вида, парктроники по кругу, бесключевой доступ, круиз-контроль и 6 подушек безопасности.

Другой представитель класса – Volkswagen Lavida, седан гольф-сегмента длиной 4561 мм, созданный силами СП SAIC-Volkswagen специально для рынка КНР. По сути это близнец Джетты. В движение машину приводит атмосферник 1.5 на 110 л.с. в связке с классическим 6-диапазонным автоматом – именно такая конфигурация сделала Lavida одним из бестселлеров марки. Исполнение Outstanding New Wish Edition за 1,9 млн рублей предлагает шесть подушек, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчик дождя и салон из искусственной кожи.

Обе модели наглядно показывают, что при нынешних правилах экономия на мощности дает серьезный выигрыш в цене, не лишая покупателя привычного комфорта.

Кроссоверы с 1,5-литровыми моторами

Кроссовер Lynk & Co 06 – продукт совместного предприятия Geely и Volvo, построенный на модульной платформе BMA и родственный Geely Coolray. Бензиновая версия оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 155 л.с. После рестайлинга 2023 года автомобиль получил обновленное оперение кузова и слегка подрос – длина увеличилась до 4350 мм при неизменных ширине (1820 мм) и высоте (1625 мм). За 2,3 млн рублей покупатель получает полный пакет подушек, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой запуск и вентиляцию передних кресел. Среди платных опций – аудиосистема с 14 динамиками, черная крыша и эксклюзивные цвета металлик (розовый или зеленый).

Кросс GAC GS3 ценой в 2 млн рублей привлекает бодрым разгоном, агрессивным дизайном и насыщенным электронным ассистентом. С другой стороны, явно не хватает полного привода, багажник скромный, а подвеска настроена жестковато. Мотор – 150-сильная турбочетверка объемом 1,5 л, агрегатируемая с 7-ступенчатым преселективным роботом; производитель разрешает использовать АИ-92. Некоторые продавцы готовы поставить «зимний пакет», куда входят обогрев лобового стекла, форсунок, руля, всех сидений и зеркал, а заодно полностью русифицировать медиасистему.

Со строчки «Кулрея» тоже есть интересный вариант для тех, кто считает каждую тысячу: версия с 1,5-литровым атмосферником на 122 л.с. и клиноременным вариатором обойдется в 1,7 млн рублей, а если предпочесть 5-ступенчатую механику, цена упадет до 1,6 млн. В список базовых удобств входят фронтальные подушки, круиз-контроль, простой кондиционер, камера заднего вида и отделка кожзамом; за доплату можно получить электропривод водительского сиденья. Для сравнения: официально продаваемые в России 150-сильные турбированные «Кулреи» с 7-ступенчатым преселективом стартуют с 2,8 млн рублей.

В ближайшее время до России доедут первые партии обновленного GAC GS4 пятого поколения. Под капотом нового паркетника – 1,5-литровый турбомотор мощностью 149,6 л.с., семиступенчатая роботизированная коробка и передний привод. При длине 4680 мм модель метит в замену популярных некогда Tiguan, Outlander и RAV4. Комплектация за 2,4 млн рублей включает панорамную крышу, электропривод пятой двери, бесключевой доступ, системы кругового обзора, светодиодные фары и центральный тачскрин диагональю 15,6 дюйма. Важный для нашего климата момент: экспортная версия уже с завода оснащается обогревом зеркал, руля и передних сидений.

Недавно «За рулем» рассказал о японском кроссовере, который оказался дешевле и надежнее многих китайских моделей.

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