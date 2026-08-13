Редкий «американец» простоял в сарае 50 лет: вот что с ним стало

Энтузиаст из шведского Матфорса нашел в сарае Studebaker Champion 1952 года

Случаются порой находки, от которых просто дух захватывает, если ты хоть немного увлекаешься старыми машинами. Взять хотя бы историю, приключившуюся в шведском городишке Матфорс. Там из многолетнего заточения в сумерках хозяйственной постройки извлекли Studebaker Champion 1952 года – и автомобиль, по сути, оказался «капсулой времени».

Пятьдесят лет без движения и солнечного света. Сложно представить, что за такой срок можно сохранить машину в приличном виде, правда? А вот этому «Студебеккеру» удалось простоять с 1976 года практически без потерь.

Вообще, обнаружить подобную американскую классику где-нибудь в Европе – это всегда событие. Мало кто помнит, но вообще-то Studebaker, начиная с производства фургонов в середине XIX века, выпускал легковушки вплоть до 1966 года. Основные продажи шли, конечно, в Штатах. Экспортные партии за океан попадали нечасто, так что встреча с таким экземпляром в Швеции – редкая удача даже на фоне обычных гаражных сюрпризов.

Когда с кузова наконец смыли многолетние отложения грязи и пыли, взгляду открылась светло-голубая эмаль. Родная краска, заметьте, не ремонтная. Хромированные детали тоже не подкачали – блестят достойно, а по металлу кузова откровенной ржавчины почти не видно. Четыре двери не провисли, все шильдики на своих местах – машина будто только вчера заехала в сарай.

Салон и вовсе удивил. Плотно закрытые стекла сослужили добрую службу: внутри не успели похозяйничать ни грызуны, ни сырость. Приборная панель в своей спартанской простоте, циферблаты, фабричная обивка и даже ковровое покрытие – все пребывает в такой сохранности, словно прошло не 50, а 5 лет.

Но главный сюрприз преподнес двигатель. Рядный шестицилиндровый агрегат объемом 2,8 литра не заклинило, а это значит, что после полувекового сна его потенциально можно оживить без тяжелой переборки.

Чуть подробнее о самой модели

Третье поколение Champion, к которому относится находка, стартовало в далеком 1947 году и продержалось на конвейере до конца 1952-го. Для своего времени это был глоток свежего воздуха – один из первых по-настоящему новых послевоенных автомобилей.

За несколько лет до того, как этот конкретный экземпляр сошел с конвейера, машина обзавелась узнаваемым «носом-пулей», но к 1952-му дизайнеры решили от этой фишки отказаться. В тот год дилерам удалось реализовать 101 389 машин – цифра очень приличная для независимого игрока.

Позже внешность модели еще не раз перекраивали, пока в 1957 году не появилось финальное, пятое поколение. Выпуск Champion окончательно свернули после 1958 года, завершив 17-летний рыночный путь одной из самых знаковых моделей марки.

Находка в Матфорсе лишний раз доказывает: порой расставание с автомобилем не финал, а лишь долгая пауза. Нужен лишь тот человек, который разглядит за слоем пыли не старый хлам, а живую историю, готовую снова выехать на дорогу.

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