Водителям напомнили об опасности взрыва автомобильных аккумуляторов

ГУ «Автодом»: «прикуривание» аккумулятора может стать причиной его взрыва

В пресс-службе группы компаний «Автодом» предупредили, что автомобильный аккумулятор при определенных неисправностях может не просто отказать, а загореться или даже взорваться. Такие сценарии связаны как с работой генератора, так и с проблемами отвода газов.

Причины возгорания и взрыва автомобильного аккумулятора

Один из главных рисков – перезаряд. В компании так объясняют ситуацию: «Перезаряд возникает из-за внутренней неисправности генератора, которая приводит к повышенному заряду. Электролит начинает кипеть, далее происходит внутреннее замыкание. Возможно оплавление и возгорание. При затрудненном газоотделении даже при стабильной работе генератора в аккумуляторе выделяются газы – водород и кислород. В случае невозможности газов выйти в атмосферу аккумулятор может изменить форму или даже лопнуть».

Кстати, механические повреждения тоже не стоит сбрасывать со счетов. Короткое замыкание или ошибки при «прикуривании» от чужой машины – все это может закончиться возгоранием или взрывом.

Опасен и низкий уровень электролита. Когда его мало, пластины начинают осыпаться, а это прямой путь к короткому замыканию.

Как предотвратить проблемы с АКБ

Чтобы не доводить до таких ситуаций, стоит внимательно следить за электрооборудованием машины. Дополнительные потребители энергии рекомендуется подключать только через реле и только на профильных СТО.

Во время техобслуживания нужно проверять ток зарядки и ток утечки. Заодно чистить клеммы аккумулятора и контролировать плотность контактов силовых проводов. Нельзя допускать оголенных проводов, оплавлений или слабого контакта.

Регулярно нужно проверять уровень и плотность электролита. Заряжать АКБ вовремя и менять при необходимости. Плюс надежно фиксировать его в посадочном месте, чтобы исключить механические повреждения при движении.

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