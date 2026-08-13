Почему левшам легче управлять машиной в определенных ситуациях? Ответ ученого
Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов считает, что левшам может быть проще управлять автомобилем в плотном транспортном потоке из-за особенностей работы мозга.
Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета объяснил, что мозг левшей устроен так, что способен более гибко распределять функции между полушариями. Такая гибкость, в свою очередь, ускоряет обработку нескольких сигналов, поступающих одновременно.
Перекрестная схема управления руками означает, что правая сторона тела подчиняется левому полушарию, а левая – правому. У правшей, которых большинство, доминирует левое полушарие, отвечающее за речь, чтение, письмо и логику.
Особенности работы полушарий у левшей
У левшей это распределение может быть не таким четким. Речевые центры и зрительно-пространственное восприятие у них нередко контролируются обоими полушариями. Как считает специалист, подобная организация делает мозг пластичнее и позволяет информации перемещаться между полушариями быстрее.
За рулем такая особенность помогает водителю одновременно анализировать дорожную обстановку, поведение соседних машин и визуальные сигналы. Особенно заметным возможное преимущество становится в плотном потоке, где нужно мгновенно реагировать на несколько событий сразу.
Пилотирование истребителя Литвинов привел как еще один пример, где требуется постоянный контроль множества параметров и обработка больших объемов информации. Кстати, похожие способности могут проявляться и в динамичных компьютерных играх.
Оценка специалиста и статистика аварий
Впрочем, это экспертная оценка особенностей мозга, а не жесткое правило для всех водителей. На безопасность на дороге влияют навыки, опыт, внимание и умение человека оценивать обстановку.
Литвинов также напомнил, что левши – это 10-15% населения планеты. Кроме того, более гибкое распределение функций между полушариями потенциально может помогать мозгу компенсировать отдельные нарушения после инсульта.
О раздражающих привычках водителей в пробках «За рулем» уже рассказывал.
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