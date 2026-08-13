Лого ЗаРулем
#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домРазборка неделиЧто с бензином?Отпуск!СкидкиТест маселДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Почему левшам легче управлять машиной в определенных ситуациях? Ответ ученого

Ученый Литвинов: мозг левшей дает преимущество при вождении в плотном потоке

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов считает, что левшам может быть проще управлять автомобилем в плотном транспортном потоке из-за особенностей работы мозга.

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета объяснил, что мозг левшей устроен так, что способен более гибко распределять функции между полушариями. Такая гибкость, в свою очередь, ускоряет обработку нескольких сигналов, поступающих одновременно.

РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МОТОРНЫХ МАСЕЛ Масло-«нулевка» (0W) круглый год — подходит ли для всесезонной эксплуатации? Проверили!
СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Перекрестная схема управления руками означает, что правая сторона тела подчиняется левому полушарию, а левая – правому. У правшей, которых большинство, доминирует левое полушарие, отвечающее за речь, чтение, письмо и логику.

Особенности работы полушарий у левшей

У левшей это распределение может быть не таким четким. Речевые центры и зрительно-пространственное восприятие у них нередко контролируются обоими полушариями. Как считает специалист, подобная организация делает мозг пластичнее и позволяет информации перемещаться между полушариями быстрее.

За рулем такая особенность помогает водителю одновременно анализировать дорожную обстановку, поведение соседних машин и визуальные сигналы. Особенно заметным возможное преимущество становится в плотном потоке, где нужно мгновенно реагировать на несколько событий сразу.

Пилотирование истребителя Литвинов привел как еще один пример, где требуется постоянный контроль множества параметров и обработка больших объемов информации. Кстати, похожие способности могут проявляться и в динамичных компьютерных играх.

Оценка специалиста и статистика аварий

Впрочем, это экспертная оценка особенностей мозга, а не жесткое правило для всех водителей. На безопасность на дороге влияют навыки, опыт, внимание и умение человека оценивать обстановку.

Литвинов также напомнил, что левши – это 10-15% населения планеты. Кроме того, более гибкое распределение функций между полушариями потенциально может помогать мозгу компенсировать отдельные нарушения после инсульта.

О раздражающих привычках водителей в пробках «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация?

Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:

1. Откройте https://google.com...
2. В строке поиска введите ZR.RU
3. Поставьте галочку напротив

Готово – остаемся на связи!

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle