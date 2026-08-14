Расчет ремонта по ОСАГО изменят: что может увеличить выплаты

РСА: с 19 сентября средняя выплата по ОСАГО вырастет на 7–8%

Автовладельцам стоит приготовиться к пересмотру сумм, которые страховщики направляют на ремонт по ОСАГО. С 19 сентября в России начнут действовать обновленные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов работ – именно на их основе считают восстановительный ремонт поврежденных машин.

По прогнозу Российского союза автостраховщиков, средняя выплата после нововведений поднимется в пределах 7-8%. Правда, как предупреждают в союзе, для отдельных брендов цифры могут оказаться выше. Что именно изменилось в методологии?

По сути, страховщики перестанут учитывать при оценке ремонта самые дешевые аналоги оригинальных деталей. Если заменитель стоит меньше 70% от цены оригинала, его просто исключают из выборки. Раньше этот порог был мягче – 80%.

Кроме того, из расчетов убирают оригинальные комплектующие, чья цена опускается ниже 30% медианного уровня по рынку оригиналов. А стоимость расходных материалов теперь определяют по розничным ценам без каких-либо скидок.

Отдельный момент – одноразовые детали вроде уплотнителей и наклеек. Если раньше на них закладывали не более 2% от стоимости заменяемых запчастей, то теперь эти расходы учитываются полностью. На практике такой лимит часто не покрывал реальные затраты на ремонт.

Президент РСА Евгений Уфимцев предупредил, что по отдельным автомобильным маркам рост справочных цен может превысить средние 7-8%. Это возможно для брендов с нестабильным рынком комплектующих, в частности из-за сложностей с поставками. По словам Уфимцева, новые цены будут формироваться с учетом более качественных запчастей.

Общественное обсуждение проектов обновленных справочников продлится до 27 августа. А применять новые цены при расчете восстановительного ремонта по ОСАГО начнут с 19 сентября.

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