Как нарушителей ПДД фиксируют с воздуха

Операторы камер ответили на 7 вопросов о фиксации нарушений ПДД дронами

Операторы дорожных камер предлагают использовать беспилотники для автоматической фиксации нарушений ПДД. Автор инициативы – ассоциация «ОКО» – объяснила Autonews.ru, как такие комплексы будут работать, какие составы нарушений они смогут распознавать и возможны ли ошибки. Ассоциация объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации, а на ее участников приходится порядка 70% всех размещенных в России комплексов.

Как работают комплексы фотовидеофиксации на БПЛА

Обычные дорожные камеры работают автоматически: видят все проезжающие машины, фиксируют признаки нарушений и передают сведения в федеральную систему МВД «Паутина». По сути, уже есть российские разработки, которые позволяют устанавливать такие камеры на квадрокоптеры. Комплекс может быть мобильным – летать вдоль автодороги, либо передвижным – зависать над конкретным участком и отслеживать потенциальные нарушения.

На деле это оптимальный вариант для мест, где невозможно поставить стационарный комплекс из-за отсутствия инфраструктуры или передвижной на базе автомобиля, например, когда нет обочины. Применение дронов в автоматическом режиме закрывает «слепые зоны» без строительства новых рубежей контроля. Причем у этого способа есть принципиальное преимущество: обычная камера контролирует лишь одну точку, а беспилотник способен охватывать протяженный участок дороги. Нарушитель лишается возможности спрятаться, и приходит понимание неотвратимости наказания на всем маршруте.

Пока отечественные производители проводят полетные тесты и обучают комплексы распознавать нарушения. В списке – составы, связанные с нарушением дорожной разметки, движением по встречной полосе, обочине и превышением скорости. Со временем перечень будет расширяться.

Технические характеристики и защита от кибератак

Кстати, стандартная рабочая высота дрона – около 20 метров, но возможен подъем до 50 метров. Нарушения фиксируются на расстоянии 50-70 метров от аппарата. С погодой ситуация такая же, как со стационарными камерами: дождь, снег и туман влияют на беспилотник точно так же. Здесь работает простое правило – если дорожную обстановку не видит человеческий глаз, ее не увидит и компьютер.

Да, для контроля дороги аппарат должен постоянно находиться в воздухе. В среднем на одном заряде аккумулятора он способен продержаться 45-50 минут. Ширина зоны контроля зависит от высоты, а протяженность контролируемого участка – от времени полета.

Вообще, это не бытовой дрон из магазина. В первую очередь, это сертифицированное средство измерения, которое должно проходить поверку с установленной периодичностью.

Перехватить управление или данные не получится: комплексы работают через защищенный канал связи. Информационной безопасности уделяется особое внимание, ведь речь идет о персональных данных водителей.

Стоимость и правовой статус беспилотников

Что касается стоимости, комплекс на базе БПЛА корректно сравнивать с передвижными и мобильными комплексами. В нынешних реалиях оба этих типа базируются на автомобилях, то есть в расходы входит и покупка машины. А это в несколько раз дороже летающей платформы, которая служит носителем для комплекса.

Законодательство на сегодняшний день не рассматривает БПЛА как носитель комплекса фотовидеофиксации. Между тем, в отдельных случаях инспекторы региональных ГАИ используют обычные квадрокоптеры с видеокамерой, чтобы следить за дорожной обстановкой. Такие камеры нарушения не фиксируют – они лишь ведут видеозапись.

«У этого способа есть свои недостатки. Он не позволяет выявить всех нарушителей, а значит, о неотвратимости наказания речи не идет. Он занимает время инспектора, ведь каждое нарушение нужно оформить лично. И он не дает должного профилактического эффекта», – считают в «ОКО».

Дорожные камеры уже фиксируют обширный список нарушений — об этом «За рулем» недавно подробно рассказывал.

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