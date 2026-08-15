Раскрыты характеристики первого электрокара Jetta

Первый электромобиль Jetta начнут выпускать в конце 2026 года

Совместное предприятие FAW-Volkswagen представило Jetta M6 – первый полностью электрический седан бренда, ориентированный на молодых покупателей в Китае.

Jetta M6

В основе машины лежит модульная архитектура CMP (China Main Platform), которую Volkswagen разрабатывал вместе с китайскими партнерами SAIC и FAW. Габариты седана: 4806 мм в длину, 1868 мм в ширину и 1500 мм в высоту, колесная база – 2820 мм.

Jetta M6

Привод у новинки передний, а электромотор доступен в двух вариантах мощности – 154 и 197 л.с. Питается двигатель от литий-ионной батареи от Calb, но ее характеристики пока не раскрыты. Зато в документах министерства промышленности указан ориентировочный запас хода: от 465 до 55 километров в зависимости от выбранной батареи и мотора.

По сути, внешность Jetta M6 повторяет обводы Tesla Model 3 – здесь те же клиновидные фары, зализанный для лучшей аэродинамики перед, полускрытые дверные ручки, активный воздухозаборник в бампере и панорамная крыша. Диски можно выбрать 17– или 18-дюймовые.

Интерьер Jetta M6

В салоне установлены двухспицевый руль, двухуровневый центральный тоннель и крупный экран мультимедийной системы. Приборную панель, как ожидается, заменит проекционный дисплей – это необычное решение. Кроме того, передние сиденья вместе с задним диваном раскладываются практически в ровную поверхность, так что в машине можно переночевать в дальней дороге.

Собирать модель начнут на заводе FAW Volkswagen Jetta Automotive Technology Co., Ltd. в Чэнду в четвертом квартале 2026 года.

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