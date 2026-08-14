Что будет с российским вторичным рынком во втором полугодии? Прогноз экспертов

Во второй половине 2026 года продажи авто с пробегом в РФ составят 3,3 млн

Во второй половине 2026 года продажи автомобилей с пробегом в России, по оценке агентства « Автостат», могут стабильно держаться в коридоре 530-570 тысяч сделок за месяц. Такой сценарий озвучил Виктор Пушкарев, заместитель начальника отдела аналитики агентства. Условие – отсутствие резких изменений в геополитике и экономической ситуации.

Пушкарев допускает, что второе полугодие окажется заметно активнее первого. Свою логику он объясняет так: «По моей оценке, объем продаж во втором полугодии 2026 года может получиться около 3,3 млн подержанных автомобилей, что превысит итог первого полугодия примерно на 14%. По итогам всего 2026 года можно ожидать объем продаж около 6,2 млн автомобилей с пробегом, то есть на уровне, близком к прошлогоднему результату».

В «Рольфе» смотрят на ситуацию похоже. Директор по продажам автомобилей с пробегом Вадим Черноусов говорит: «По итогам 2026 года мы ожидаем объем вторичного авторынка на уровне около 6,2 – 6,4 млн сделок. То есть рынок, скорее всего, будет близок к результату прошлого года или покажет умеренный рост в пределах 3 – 5%».

Андрей Гришаков из ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» добавляет, что при сохранении текущих экономических параметров во втором полугодии можно рассчитывать на рост в 5-7%. По его словам, динамика окажется сопоставимой с первыми шестью месяцами.

Юрий Чистов, СЕО автомобильного маркетплейса FRESH, не исключает, что во второй половине года кредиты станут менее доступными. Речь и о ставках, и о требованиях к заемщикам. Если так произойдет, ускорения рынку ждать не стоит, считает он.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский выделяет несколько драйверов роста. Среди них – высокие цены на новые машины, сезонный спрос на бюджетные автомобили летом и осенью, а также растущий интерес к китайским брендам. Сдерживают рынок, по его мнению, дефицит ликвидных машин и падение интереса к авто с высоким расходом топлива.

О том, как сейчас ведут себя цены на авторынке и где искать скидки, «За рулем» уже рассказывал.