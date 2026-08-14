Топливо пониженных экологических классов в России может привести к росту расходов на ремонт

Pravda.Ru предупреждает, что российские автомобилисты рискуют заметно увеличить траты на сервис, если подолгу заправляются горючим низких экологических классов.

Дело в том, что современные силовые агрегаты, спроектированные под нормы Евро-5 и Евро-6, крайне требовательны к составу топлива.

Разовое использование бензина классом ниже обычно обходится без мгновенных поломок. Но когда машина постоянно ездит на таком горючем в течение полугода или пробег достигает 10-15 тыс. км, ситуация меняется. Владельцу приходится чаще сталкиваться с заменой фильтров и свечей, а порой и с ремонтом элементов топливной системы.

Сильнее всего страдают несколько узлов. Это система нейтрализации выхлопа, включая каталитический нейтрализатор, сама топливная система и поршневая группа. Повышенный износ объясняется просто: в горючем низших классов больше серы и других примесей, которые как раз и регламентируются экологическими стандартами.

Бытовое заблуждение – ставить знак равенства между экологическим классом и октановым числом. АИ-92, АИ-95 и АИ-98 говорят лишь о детонационной стойкости горючего. Категории топлива отвечают за объем вредных выбросов и допустимые концентрации примесей. В реальности привычный по октану бензин может относиться к более низкому экологическому классу, и это совершенно разные характеристики.

В августе 2026 года кабмин на время разрешил выпускать и продавать в стране топливо пониженных экологических классов. При этом никто не говорит, что все заправки одномоментно перейдут на дешевое горючее или что Евро-5 уйдет с рынка. Переход будет растянут во времени, так что выбор у водителей останется.

Куда хуже, если нечистоплотные продавцы начнут маскировать низкосортное топливо под качественное. Проверить реальный состав бензина получится в профильных лабораториях, в том числе в испытательных центрах Губкинского университета. Чем чаще результаты таких экспертиз попадают в публичное поле и расходятся по СМИ, тем меньше желающих хитрить – репутационные и юридические последствия для АЗС становятся слишком серьезными.

Если автомобиль современный, стоит пристальнее следить за классом заливаемого топлива. Для машины, настроенной на Евро-5 или Евро-6, длительная эксплуатация на более низком классе в конечном счете обернется куда большими расходами в автосервисе, чем та незначительная экономия, которую дает разница в цене между различными заправками.