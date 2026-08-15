Проверка ИНН и оплата через банк не защитят: новая схема при покупке авто из ЕС

Аферисты маскируют продажу несуществующих машин из Европы под легальные сделки

О новой схеме обмана с покупкой подержанных европейских автомобилей рассказали в компании UserGate uFactor. Аферисты теперь опираются на настоящие договоры и банковские реквизиты действующих компаний.

Главное отличие от прежних подходов – мошенники больше не избегают проверок. Наоборот, в переписке они сами предлагают потенциальным клиентам пробить ИНН, ОГРН и КПП, показать договор независимому юристу, а оплату провести через кассу банка с выдачей официального платежного поручения. Проверка юрлица теперь не рушит легенду: она заранее встроена в сценарий.

Действуют такие аферисты через соцсети. Жертве обещают автомобиль из Европы в отличном состоянии по цене заметно ниже рыночной. Машина якобы стоит на «таможенной площадке» на границе Литвы и Белоруссии – поэтому показать ее лично продавец не может. Присылаемый договор с реквизитами реального юрлица ничего не гарантирует: ни существования конкретного авто, ни связи получателя денег с продажей.

Особенно опасна компрометация ресурсов настоящих автосалонов. Взломав корпоративную почту, CRM-систему, сайт или аккаунты, злоумышленники отправляют сообщения с подлинного адреса известной компании. К этому добавляются сайты-клоны в поисковой выдаче и каналы в мессенджерах с накрученными либо ранее угнанными подписчиками.

Эксперты предупреждают: наличие договора с реквизитами реального юрлица или предложение оплатить через банк больше не гарантируют безопасность сделки. Покупателям советуют скептически относиться к слишком выгодным предложениям и проверять не только документы компании, но и сам факт существования автомобиля.

Где искать скидки и как меняются цены на авторынке, «За рулем» уже разбирал в отдельном материале.

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