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В России хотят упростить порядок проверки и возврата средств по автоштрафам

В «Единой России» предложили упростить оспаривание штрафов для водителей

Водители столкнулись с ситуацией, когда на « Госуслугах» неожиданно появились требования оплатить штрафы за 2021 год – без кнопки «обжаловать», фотографий и описания нарушений. Причем сроки давности по этим взысканиям истекли еще два года назад. После такого «Единая Россия» решила вмешаться в процедуру проверки и возврата платежей.

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин заявил 14 августа, что практика, при которой автомобилисты спустя долгое время получают требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги становится целой проблемой, недопустима. По его словам, если начисление не подтвердилось или произошло по ошибке, возврат средств должен проходить без лишней бюрократии.

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В официальных цифровых сервисах, считает Сидякин, нужно предусмотреть отдельное окно для подачи жалоб и быстрой связи с ответственными службами. До того как водитель заплатит, ему обязаны показать полную информацию о нарушении: фотоматериалы, описание, дату и точное время фиксации. Именно такой подход, по задумке партии, сделает систему прозрачнее и снизит количество споров.

О том, какие нарушения уже умеют фиксировать дорожные камеры, «За рулем» подробно рассказывал.

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Источник:  сайт партии «Единая Россия»
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