Названы лучшие спортивные автомобили Toyota

Главные спортивные модели Toyota: от Sports 800 до будущего суперкара GR GT

Toyota у многих прочно ассоциируется с надежными, но довольно пресными машинами вроде Corolla, Camry и RAV4. Между тем у марки за плечами более шестидесяти лет выпуска спортивных автомобилей – от крошечного Sports 800, чей двигатель вдохновлялся авиационными технологиями, до легендарных AE86 и Supra Mk4 с 320-сильным агрегатом 2JZ-GTE.

Toyota Sports 800

Ранняя эпоха началась с модели Sports 800, представленной в 1965 году. Этот компактный спорткар весил всего 580 килограммов. Следом появился 2000 GT образца 1967 года, созданный совместно с Yamaha, – его считают первым японским суперкаром.

Позднее Toyota закрепила спортивный имидж дрифт-культурой и мощными купе. Corolla GT-S AE86 1983 года стала настоящей иконой для поклонников управляемых заносов.

А Supra Mk4, вышедшая в 1993-м, получила 2JZ-GTE на 320 лошадиных сил и до сих пор считается одной из самых желанных японских машин.

Toyota Corolla GT-S AE86 1983

Сейчас дух спортивных Toyota возрождается под крылом Gazoo Racing. Раллийный хот-хэтч GR Yaris, выпущенный в 2020 году, оснащается полноприводной системой GR-Four. Флагманское купе GR Supra, в свою очередь, стало результатом сотрудничества с BMW.

Toyota GR Yaris

Однако самый амбициозный проект еще впереди. Суперкар GR GT должен выйти на рынок в 2027 году. Ему обещан гибридный V8 мощностью более 650 лошадиных сил, а максимальная скорость превысит 320 километров в час.

Toyota GR GT

Ключевые модели

Sports 800 (1965) — первый спорткар марки массой 580 кг

2000 GT (1967) — первый японский суперкар, созданный с Yamaha

Corolla GT-S AE86 (1983) — икона культуры дрифта

Supra Mk4 (1993) — двигатель на 320 л.с.

GR Yaris (2020) — раллийный хот-хэтч с полным приводом

GR GT (2027) — будущий суперкар с гибридным V8 на 650+ л.с.

О надежном Nissan NV200 с простыми агрегатами «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!