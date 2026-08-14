ОСАГО становится убыточным в половине регионов — что это значит для водителей

РСА: уровень выплат по ОСАГО превысил 100% в 43 регионах России

В 43 российских регионах из 89 объем компенсаций по ОСАГО вместе с затратами на обслуживание договоров достиг или перевалил за 100% от собранных взносов. Подобная ситуация превращает автострахование в убыточный бизнес, что в перспективе способно подтолкнуть среднюю стоимость полиса вверх. Такие цифры 14 августа обнародовал Российский союз страховщиков.

В целом по стране с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го уровень выплат добрался до 94%. Годом ранее аналогичный показатель был на 12 процентных пунктов ниже. Проще говоря, страховщики стали отдавать заметно больше денег, чем прежде.

Антилидером оказалась Ингушетия – там выплаты составили 467% от сборов. Хотя по сравнению с прошлым аналогичным периодом цифра сократилась на 38 п. п., средняя сумма страховой компенсации в республике держится на уровне 255 тыс. рублей. Далее следуют Приморский край с 182% (плюс 24 п. п. за год, средняя выплата – 179 тыс. рублей) и Дагестан со 180% (плюс 7 п. п., 158 тыс. рублей).

В десятку регионов с самой высокой убыточностью также вошли Чечня, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Камчатка, Хабаровский край, Якутия и Хакасия.

Глава РСА Евгений Уфимцев обратил внимание, что во многих субъектах уровень выплат с учетом расходов на ведение дел вплотную приблизился к критической отметке или уже перешагнул ее. По его мнению, обуздать убыточность «автогражданки» помогли бы ограничение сверхлимитных выплат, автоматическая проверка наличия действующего полиса через дорожные камеры, а также противодействие мошенническим схемам.

О том, как изменят расчет ремонта по ОСАГО, «За рулем» уже рассказывал.

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