В автосалоне Великобритании появилась Lada Niva с пробегом и ценником суперкара

Скромный внедорожник Lada Niva за £22 000 оказался в компании с Aston Martin и Ferrari

В престижном автосалоне в Гилфорде, где обычно блистают Aston Martin, Ferrari и Rolls-Royce, выставлен автомобиль, который сложно назвать типичным для этого места.

Речь идет о Lada Niva 4x4 2021 года выпуска, которую выставили на продажу за 22 000 фунтов стерлингов (2,5 млн рублей).

Этот экземпляр – один из всего 36 таких машин, оставшихся на британских дорогах, и его пробег составляет всего 583 километра.

Под капотом у Нивы скромный 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 82 л.с. в паре с 5-ступенчатой механикой. Разгон до сотни занимает 17 секунд, а максимальная скорость не превышает 130 км/ч. Расход топлива – около 9,7 литра на 100 километров. Но не динамика делает эту модель легендой, а ее выдающаяся проходимость и невероятная надежность, пишет британское издание Daily Mail.

До недавнего времени один британский специализированный дилер привозил новые Нивы напрямую с завода. Это были классические модели с левосторонним рулем, и стоил такой автомобиль 19 595 фунтов стерлингов. Но из-за санкций бизнес пришлось закрыть.

Несмотря на возраст конструкции, автомобиль соответствует экологическим нормам Евро-5, что позволяет ему без проблем въезжать в лондонскую зону сверхнизких выбросов.

Ниву когда-то оценил даже Джеймс Мэй: в выпуске Top Gear 2008 года он сравнил еe с «разгоряченным козлом», способным преодолеть любую грязь, и похвалил за абсолютную практичность.

Представленный экземпляр в цвете Panther Black выполнен в версии Luxe: здесь есть кондиционер, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники и регулировка зеркал. Правда, вместо легкосплавных дисков – стальные, словно из семидесятых, но это придает машине особый шарм. Зато аудиосистема с сабвуфером уже модернизирована.

Продавцы из Bramley Motor Cars называют этот автомобиль «серьезным претендентом на звание лучшего вездехода» и уверяют, что он находится в идеальном состоянии.

Среди роскошных соседей по салону Lada Niva действительно выглядит белой вороной, но именно это и притягивает внимание ценителей истинной простоты и внедорожной стойкости.

О том, почему цены на машины сейчас так скачут, «За рулем» уже рассказывал.

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