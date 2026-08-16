Porsche от-кутюр: Louis Vuitton построил два уникальных автомобиля

Louis Vuitton и Singer Vehicle Design представили два уникальных Porsche 911

История началась с часов. Калифорнийское ателье Singer Vehicle Design обратилось в швейцарскую мануфактуру La Fabrique du Temps с просьбой спроектировать съемный хронометр для торпедо. Из этого заказа выросло нечто гораздо большее – полная переработка интерьеров двух Porsche 911 и первый в истории автомобильный проект Louis Vuitton. Премьеру устроили в Пеббл-Бич на Monterey Car Week.

Что получилось по итогу? Две машины, каждая со своим характером. Но сначала о связи с модным домом.

Вдохновением для часов послужила культовая модель Tambour. По словам главы часового подразделения Louis Vuitton Жана Арно, первоначальный заказ перерос в масштабную работу над каждым элементом салона. Только на создание циферблатов для спидометра и тахометра в духе Tambour ушло двенадцать месяцев.

Первая из представленных машин – купе Classic в шафраново-кобальтовой гамме. Оттенок Saffron взят из архивов Louis Vuitton: он отсылает к сундукам, которые дом делал для Citroën еще в 1924 году. Техника здесь – в духе Singer: под карбоновыми панелями платформы 964 прячется 4,0-литровый оппозитный двигатель с воздушным охлаждением. Мощность – около 400 лошадиных сил, привод задний, коробка шестиступенчатая механическая. На крыше закреплен багажник, рассчитанный на фирменный чемодан, лыжи или доску для серфинга с монограммой LV.

Вторая машина – кабриолет Classic Turbo. Над его внешностью работал Николя Гескьер, креативный директор женских линий Louis Vuitton.

Кузов выкрашен в белоснежный Calcaire Lutétien – цвет, вдохновленный известняком парижского моста Пон-Неф. Дерево в салоне, бампере и багажном отделении создает ассоциации со старыми прогулочными катерами. Силовая установка посерьезнее: 3,8-литровый мотор с двумя турбинами и промежуточным охладителем выдает примерно 510 «лошадей» и тоже работает в паре с шестиступенчатой механикой.

В интерьере пластик почти полностью исчез. Вместо него – металлические детали с родиевым покрытием, обработанные вручную по технологиям часового производства. Кожу взяли ту же, что идет на ручки и ярлыки знаменитых чемоданов LV. На вентиляционных дефлекторах появились миниатюрные цветки Monogram, а золотистая строчка повторяет седельный шов, который прославил модный дом.

К каждой машине прилагается персональный набор аксессуаров. Для купе подготовили семнадцать предметов: гоночную куртку из кожи, перчатки, шлем, дорожную сумку Keepall, доску для серфинга из светлого дуба и ореха, а еще титановые лыжи. Владельцу кабриолета достанется двадцать два аксессуара – среди них гоночный костюм из парашютного шелка, автоматические часы Tambour и футляр Coffret Trésor.

Стоимость проектов не раскрывается. Основатель Singer Роб Дикинсон признал, что требования LV заставили инженеров ателье освоить новые техники, которые французский дом накапливал десятилетиями. На каждое авто уходит около четырех тысяч часов ручного труда, так что финальная цена наверняка выражается семизначной суммой. Эти Porsche 911 Reimagined by Singer рассчитаны, по сути, на коллекционеров, у которых уже все есть – транспортная функция тут вторична.

О других необычных автомобилях с мировыми рекордами «За рулем» уже рассказывал.

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