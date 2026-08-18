Продажи Audi в РФ выросла в 5,4 раза: какие модели теперь покупают и за сколько

Аналитик Целиков: продажи Audi в России за 7 месяцев 2026 года выросли на 438%

За первые семь месяцев 2026 года в России было продано 7135 автомобилей Audi, сообщил директор агентства « Автостат» Сергей Целиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 438%, то есть в 5,4 раза. Причем свыше 85% этих машин попало в страну с китайского рынка.

Самые популярные модели Audi в России

Чаще всего покупатели выбирали кроссовер Q5. На него, по словам Целикова, пришлось 51% всех продаж марки. Сейчас такую машину можно найти у дилеров по параллельному импорту – цены стартуют от 6,13 млн рублей. В наличии только версии с двухлитровым двигателем на 204 л.с. и полным приводом.

На втором месте компактный кроссовер Q3 – его купили 19% клиентов Audi. Модель предлагается от 3,5 млн рублей. Есть варианты с 1,5-литровым мотором на 160 сил и передним приводом, а также с двухлитровым агрегатом на 220 л.с. и полным приводом.

Кроме этих двух кроссоверов, в России активно продаются и другие Audi. Например, седан A5 в основном оснащается двухлитровым 204-сильным двигателем и полным приводом, его цена у дилеров начинается от 5,65 млн рублей. Кроссовер Q7 также нередко появляется в продаже – за него просят минимум 9,8 млн рублей, под капотом двухлитровый турбомотор на 252 л.с. А хэтчбек A3 доступен от 3,6 млн рублей, его техническая база схожа с Q3: тот же 1,5-литровый двигатель на 160 сил и передний привод.

О рекордном росте продаж сразу нескольких марок «За рулем» уже рассказывал.