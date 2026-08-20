Сколько зарплат теперь нужно, чтобы накопить на подержанную машину

Эксперты «Авто.Ру» и hh.ru: россиянам стало проще накопить на б/у автомобиль

Специалисты «Авто.Ру» и hh.ru обновили индекс доступности автомобилей в России. Оказалось, что в первой половине 2026-го купить машину с пробегом стало заметно легче, чем год назад. Причем это касается и отечественных, и иностранных брендов.

Суть индекса доступности автомобилей сводится к простому сравнению: берутся средние цены на подержанные Hyundai Solaris и Lada Vesta и соотносятся с медианной зарплатой, которую работодатели указывают в вакансиях. Одна единица индекса – это как раз одна такая медианная зарплата для конкретного региона. По логике расчета чем меньше цифра, тем проще накопить на авто.

Теперь о конкретных значениях. Для покупки б/у Lada Vesta в первом полугодии 2026-го требовалось 12 медианных зарплат. В прошлом году за тот же период показатель держался на уровне 14,1. По Hyundai Solaris динамика похожая: индекс опустился с 17,2 до 15,1.

Кстати, причина таких перемен кроется в росте доходов населения. Цены на автомобили при этом почти не двигались. Медианная зарплата по стране к концу июня 2026 года достигла 87,2 тыс. рублей против 75 тыс. годом ранее. Средняя стоимость подержанной Lada Vesta осталась прежней – 1,06 млн рублей. А вот Hyundai Solaris за год прибавил в цене 1,5%, добравшись до отметки 1,31 млн рублей. В начале года индекс был выше среднего полугодового уровня, но уже весной ситуация стала выравниваться.

Разброс по регионам тоже любопытный. Быстрее всех накопить на Lada Vesta могли жители Центрального (10,6 медианной зарплаты), Дальневосточного (10,9), Северо-Западного (11,6) и Уральского (13) федеральных округов. А вот в Сибирском (13,2), Приволжском (13,6), Южном (14,4) и Северо-Кавказском (16) округах копить пришлось бы дольше.

По Hyundai Solaris картина фактически та же. В лидерах по доступности – Центральный (12,9), Дальневосточный (13,6), Северо-Западный (14,3) и Уральский (16,2) округа. На другом полюсе – Сибирский (16,6), Приволжский (17,1), Южный (18,6) и Северо-Кавказский (20,8).

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