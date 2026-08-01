Россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили

Эксперт Целиков назвал самые популярные новые и подержанные дизельные машины

Ситуация с дизельными машинами в России выглядит парадоксально: заправиться соляркой можно почти на любой АЗС, а вот найти подходящий дизельный автомобиль у официальных дилеров – задача не из простых. Такой перекос связывают с тем, что предложение топлива на заправках заметно опережает предложение самих машин.

Эксперт объясняет, почему спрос не получает нормального отклика: «Интерес россиян к дизельным машинам не подкреплен предложением. У официальных дилеров можно найти только китайские пикапы, а по альтернативному импорту везут в основном большие премиальные кроссоверы». То есть вместо массовых дизельных моделей покупателям предлагают либо утилитарные пикапы из КНР, либо дорогие кроссоверы, ввезенные неофициально.

На первичном рынке в текущем сезоне расклад по самым продаваемым дизельным моделям такой: Foton Tunland занял 9,1%, Great Wall Poer – 7%, BMW X5 – 6,5%, BMW X7 – 5%, JAC T9 – 4,8%. По сути, первых два места достались китайским пикапам, а следом идут премиальные немецкие внедорожники.

На вторичке все несколько иначе. Там среди лидеров оказываются немецкие модели и проверенные временем японские внедорожники, причем выбор заметно шире, чем у дилеров.

Целиков приводит более детальную картину: «На вторичном рынке разнообразие модельного ряда дизельных автомобилей на порядок богаче. Вверху «турнирной таблицы» есть и корейцы ( Hyundai Santa Fe и Kia Sorento), и две модели Mitsubishi (L200 и Pajero Sport) и разные модели BMW, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Toyota, Land Rover. Ну а самым доступным массовым кроссовером с дизельным двигателем на вторичном рынке остается Renault Duster. За 7 месяцев перепродано более 3 тысяч экземпляров».

Ранее «За рулем» уже рассказывал, как доехать до сервиса, если в бак попало некачественное топливо.

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