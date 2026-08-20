Как идут продажи автомобилей Volga? Есть цифры!

«Автостат»: с начала продаж в России покупателей нашли почти 600 автомобилей Volga

По состоянию на конец июля дилеры нового российского бренда Volga передали покупателям 573 автомобиля.

По данным «Автостата», 45% этого количества пришлось на флагманскую модель, кроссовер Volga K50 – его купили 257 россиян. Почти столько же (42%) – у «младшего» кроссовера Volga K40, продажи которого составили 242 экземпляра, а бизнес-седан Volga С50 занял 13% с результатом 74 авто.

Напомним, все модели Волга собираются в Нижнем Новгороде и являются адаптированными копиями Geely – соответственно, Monjaro, Atlas и Preface.

Volga K50

Наиболее популярна Volga в Москве – там катается уже 106 машин. На втором месте Нижегородская область с 78 новыми Волгами, а на третьем – Санкт-Петербург, где числится 67 автомобилей российского бренда. В пятерку вошли Московская область и Татарстан – 49 и 38 единиц соответственно. Эти пять регионов покрывают около 60% всего объема реализации Волги.

Ранее «За рулем» рассказал, как шли продажи в июле, внешним наибольший вклад в нынешнюю статистику бренда, который стартовал 19 июня.