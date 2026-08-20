Какие детали машины страдают при ДТП чаще всего

Названы самые уязвимые детали автомобиля

Какие кузовные элементы автомобиля чаще всего получают повреждения при столкновении в дорожных происшествиях, рассказали эксперты Росгосстраха, которые проанализировали страховые случаи по каско в этом году. По данным страховщиков, чаще всего в авариях страдают бамперы – на них приходится 29% случаев. Это логично: они принимают на себя основной удар. На втором месте – передние и задние крылья с 23%, а замыкают тройку фары и фонари, которые ломаются в 17% происшествий.

Не меньше неприятностей доставляют и стекла. Если рассматривать все обращения клиентов по каско за этот год, включая ущерб от непогоды или вандализма, то на их повреждение падает 14% страховых случаев. Правда, в чисто дорожных авариях лидируют кузовные элементы и оптика.

Еще одна закономерность: примерно в каждом шестом ДТП страдает только одна деталь. Такие ситуации упрощают оформление – по полному каско достаточно одного стеклянного элемента (кроме крыши) или одного элемента кузова легкового автомобиля. Если же машина стоит дороже 2,5 млн рублей, допустимо два смежных элемента. В этих случаях страховщик принимает документы на возмещение без справок из ГИБДД и других компетентных органов.

Ранее «За рулем» рассказывал о надежности подержанного Skoda Karoq.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!